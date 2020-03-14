Özelde Bakanlar Kurulu kararına uyan yok

Dila ŞİMŞEK

Bakanlar Kurulu dün akşam toplandı, gece aldıkları kararları açıkladı, özel ve kamuda birçok alanda 27 Mart’a kadar ‘zorunlu izin’ ilan etti. Lefkoşa’da birçok özel işletme, alınan kararları sabah işe gelince öğrendi, çoğu çalışanın hem kendi aralarında, hem de telefonda diğer çalışanlar ve işverenlerle ‘ne yapacağız’ diye konuştuğu görüldü. Kuaför, berber, restoran, kafe, mobilyacı gibi birçok işletme sabah gelerek ‘dükkan açtı’.

Çoğu kişinin çalışmadığı, kafa karışıklığı yaşadığı ve telefonda olduğu görüldü.

Çoğu işletmeler ise, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara uymayarak, işletmesini açık tuttu.

Bu gibi işletmelerin nereye ve kime şikayet edileceği merağı da uyandı.

Yine marketlere akın…

Bakanlar Kurulu’nun hayatın birçok noktasını etkileyen, 27 Mart’a kadar kamu ve özelde tatil kararı sonrası, halk yine son günlerde yaptığı gibi sabahın erken saatlerinde marketlere akın etti. Marketteki ürünleri stoklar halinde alan tüketiciler, özellikle tuvalet kağıdı, makarna gibi ürünlere yöneldi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara göre, kamuda sağlık, itfaiye ve polis, özelde ise fırın, market, benzin istasyonları gibi temel hizmet veren kurumların ve işletmelerin ‘İZİN’ kararından muaf olduğu belirtilmişti.

Kermiya’da alışılmış yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı…

Kermiya geçiş noktası, hem güneyin, hem de kuzeyin aldığı kararlar sonrası sessizliğe büründü. Günlük yaşamda oldukça sık kullanılan ve yoğunluğu ile bilinen Kermiya geçiş noktasında, adeta ‘in cin top oynadı’.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Karakol sorumlusu, güneyden sadece KKTC yurttaşı ve çalışma ile oturma izni olan yabancıların geçişine izin verildiğini, geçiş yapan kişilerin 14 günlük karantinaya alınmayı kabul etmekle yükümlü olduğunu söyledi. Güneye ise Kıbrıslıların geçiş yapabildiğini belirten görevli, geçiş izni verilen kişilere durumun açıklandığını, bazı kişilerin karantinayı duyunca geçmemeye karar verip döndüğünü anlattı.

Harmancı: “Açık dükkanları denetliyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, açık kuaför, restoran gibi işletmeler olduğunu söyleyerek, Belediye zabıtalarının ilçe içinde işletmeleri denetleyeceğini ve polise rapor olarak bildireceğini kaydetti. “Lütfen bunun denetim mekanizmaları nasıl olacak ivedi belirlenmeli, insanlarla bire bir temas eden meslekler bunlar, gidenler ayrı vaka! Ama kapalı tutabilmek için denetim mekanizmaları bir an önce oluşturulmalı ve eylem planı duyurulmalı” şeklinde konuştu.

Alsancak Belediyesi uyarılar yapıyor

Alsancak Belediyesi, eczaneler ve marketler hariç tüm işyerlerinin kapatılması için anons yapıyor. Sabah saatlerinde bilgisi olmadığı veya uyarıları dikkate almadığı için işyerlerini açan çok sayıda ışletmeci uyarılıyor.

Camilerde anons yapıldı

Cami mikrofonlarında halka dışarıya çıkılmaması için anons yapıldı.

Fotoğraflar: Dila ŞİMŞEK / Mert ÖZDAĞ

Görüntü: Mert ÖZDAĞ