ÖZEL UÇAK KALKTI, KAÇTILAR

TC-ATG uçağı 20:50’de Ercan Havaalanı’ndan Antalya’ya havalandı.

YENİDÜZEN’in “Biz Özel İzinliyiz” manşeti ile gündeme gelen skandalın ardından, cuma akşamı adaya gelen kafile, bir gün erken geri dönmek zorunda kaldı.

VIP Salonu’ndan ve kapısından ülkeye giriş yapan kafile, bu kez, terminaldeki giden yolcu salonundan uçağa alındı. Özel jetin uçuşu için havanın kararmasının beklendiği ve kafilenin uçağa kadar özel araba içerisinde götürüldüğü öğrenildi. Uçak 20:50’de havalandı.

YENİDÜZEN muhabiri polis tarafından giriş barikatında durduruldu, havaalanı içerisine alınmadı.