“Özel sektöre yardım edeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir durum yaşandığını ve bu süreçte özel sektörde çalışan işçilere ve işverenlere belli bir miktar mali yardım yapılacağını açıkladı. Henüz somut bir rakam olmadığını ifade eden Sucuoğlu, son birkaç gündür Bakanlık müsteşarı ve ilgili odaların çalışma içerisinde olduğunu kaydetti. YENİDÜZEN’e konuşan Sucuoğlu, “Hem işveren hem de işçi sendikaları bu fikre destek veriyor. Maliye Bakanlığı ile yapacağımız çalışma sonucu, bazı fonlarımızdan bir miktar ayırarak, özel sektör işçilerinin ödenmesine destek olacağız. Bu hem işçiler, hem de işverenler için olumlu bir adımdır. Tüm paydaşlarla görüşerek çalışıyoruz. Tabii ki elimizde çok büyük bir birikim yok, ayrıca bu sürecin daha uzun süreceği belliyken, tüm birikimi şimdiden tüketemeyiz. Bu nedenle önümüzdeki aylarda da sıkıntı yaşanabileceğini var sayarak bir hesaplama yapacağız” dedi.

Sadece ‘çalışmayan’ sektörlere yardım edilecek…

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu sabah BRT’de GündemArtı programına katılarak, turizm sektörünün paydaşlarının ihtiyat sandığı ve sigorta primlerinin cezasız ertelenmesi talebini değerlendirdiklerini ifade etti.

Sucuoğlu, söz konusu primlerin 2021 yılının ilk 6 ayında cezasız ödenecek şekilde ertelendiğini açıkladı.

Sucuoğlu, benzer şekilde sıkıntı yaşayan diğer sektörlere de çağrı yaparak, kendilerine müracaat etmelerini istedi ve aynı muafiyetlerin onlara da uygulanabileceğini söyledi.

Halen çalışan sektörler bulunduğuna ve bu sektörlerin kapsam dışı kalacağına işaret eden Sucuoğlu, tedbirler nedeniyle çalışamayan sektörlerin destekleneceğini vurguladı.

Bakan Sucuoğlu, örgüt ve birliklerden başvuru beklediklerini belirterek, şahsi başvuruların iş yükünü artıracak olmasından dolayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

Tedbirler nedeniyle çalışamayan işyerlerinin bir bölümünün maaş ödeme sıkıntısı bulunduğunu belirten Sucuoğlu, bu işletmelerinin yükünü üstleneceklerini açıkladı.