‘Özel sektör çalışanı’na yine destek yok

“Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” çerçevesinde ‘Yaşlılık ve dulluk maaşı’ ve ‘Engelli maaşı’ ayrıca Covid-19 desteği alan toplam 9 bin 872 kişiye, “Salgın Sosyal Desteği” adı altında 2 biner TL destek verildi… Devletten yine destek alamayan ‘özel sektör çalışanı’, kendi birikimi olan İhtiyat Sandığı’na mecbur bırakıldı

Bayram öncesi de buna benzer bir katkının yapıldığını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, listeyi bakanlığın hazırladığını, herhangi bir yanlış anlaşılmaya neden olunmasını istemediğini ifade etti…

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, engelli maaşı, sosyal yardım maaşı alan, Covid-19 nedeniyle işini kaybeden toplamda 9 bin 872 kişiye 2 bin TL’lik bir yardım yaptıklarını, bunun da 19 Milyon 744 bin TL’ye denk geldiğini açıkladı.

Devrim DEMİR

“Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” çerçevesinde ‘Yaşlılık ve dulluk maaşı’ ve ‘Engelli maaşı’ alanlarla, Covid-19 desteği alan 9 bin 872 kişiye, “Salgın Sosyal Desteği” adı altında, 2 biner TL destek verildi. Devletten yine destek alamayan ‘özel sektör çalışanı’, kendi birikimi olan İhtiyat Sandığı’na mecbur bırakıldı.

Başbakanlık, Türkiye Hükümeti ile imzalanan anlaşma kapsamında ve “Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” çerçevesinde yaklaşık 9 bin 872 kişiye 2 bin TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği” yapıldığını, söz konusu tutarlar dün itibariyle hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Desteğe ilişkin YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu tür desteklerin ara ara yapıldığını söyledi, özellikle engelli ve dar gelirli vatandaşlara destek amaçlı olduğunu savundu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, engelli maaşı, sosyal yardım maaşı alan, Covid-19 nedeniyle işini kaybeden toplamda 9 bin 872 kişiye 2 bin TL’lik bir yardım yaptıklarını, bunun da 19 Milyon 744 bin TL’ye denk geldiğini açıkladı.

Toplam 9 bin 872 kişi…

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında başta Covid-19 salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bugüne kadar tarım, turizm, sanayi, ticaret sektörlerine yönelik birçok destek programı ve proje gerçekleştirilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca bu defa; “2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında yer alan “Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” kapsamında toplumun dezavantajlı kesimleri oluşturan ve hâlihazırda;

- Yaşlılık ve dulluk maaşı alan 3.706 kişinin tamamı

- Engelli maaşı alan 4.987 kişinin tamamı ve

- Covid-19 desteği almakta olan 1.179 kişinin tamamı

olmak üzere toplam 9.872 vatandaşımızın her birine 2.000 TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği” yapılmış olup, söz konusu tutarlar bugün itibariyle hesaplarına yatırılmıştır” dendi.

Tepki topladı…

Cumhurbaşkanlığı seçimine 3 gün kalan binlerce kişinin hesaplarına ‘destek’ adı altında yatırılan para, tepki topladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, seçimlere iki gün kala yapılan bu ödemelerin seçime müdahale olduğuna vurgu yaptı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu:

‘Ödenek Maliye’den çıktı… Yaklaşık 20 milyon…’

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu destek programının covid-19 projesi olduğunu ifade ederek, sıkıntıya giren vatandaşlara, geçmiş hükümetlerin de yaptığı gibi bir destek yapıldığını savundu.

Amcaoğlu, ödemelerin de Maliye hazinesinden yapıldığını ifade ederek, “Covid-19’dan dolayı yapmış olduğumuz protokolün içerisinde yer alan ve insanımızın ihtiyacı olan belli sektörlere ve onların yanında hane halkına yapılan yardımların kalemi altında yapıldı.

İstihdamın eksik kaldığı yerlerde maaş desteği yaptığımız gibi, burada da engelli maaşı, sosyal yardım maaşı alan, covid-19 nedeniyle işini kaybeden toplamda 9 bin 872 kişiye 2 bin TL’lik bir yardım yaptık. Bu da 19 Milyon 744 bin TL’ye denk geldi. Yaklaşık bir 20 milyonluk meblağdır konuştuğumuz. Bu süreç aşılsın diye, bu ödemeler yapıldı, ödenek bizim bütçeden çıktı” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu:

“Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, yardıma ihtiyacı olan kişilerin listelerinin bakanlıktan verildiğini ifade ederek, bayram öncesi de Maliye Bakanlığı ile benzer bir çalışma yaparak 500 TL yardım yaptıklarını kaydetti. Sucuoğlu, “Bu yardımlar Sosyal Hizmetler’de ve Çalışma Dairesi’nde kayıtlı engelli vatandaşlar ve ihtiyaçlı dar gelirli insanlara yapıldı. Yaklaşık 9 bin 872 kişiye bizden listeler alınarak yatırıldı. Daha önce de Maliye ile ortak bayram öncesi bir katkı yapmıştık, bu da onun bir benzeri… Kriz nedeniyle insanlar zarara girdi özellikle Sosyal Hizmetler’den bin 300, bin 800 ve 2 bin TL alanlar çok daha zor durumda. Bizde böyle bir projeye destek vererek katkı verdik. Devamı gelir belli aralıklarla bu katkılar bizdeki kayıtlara göre gitmiştir, herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması anlamında hangi partiye oy vereceği bilinmiyor bu insanların. Bunlar ihtiyaçlı olan kayıtlı insanlardır” sözlerini kullandı.





KTAMS Başkanı Güven Bengihan:

“Seçimlere 2 gün kala müdahale…”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 2 bin TL’lik ödemelerle ilgili araştırma başlattıklarını, hükümet yokken Bakanlar Kurulu olmadan bu kararın nasıl alındığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Güven Bengihan, “Bizde bununla ilgili gerekli araştırmayı başlattık, bankalara yatıp yatmadığını araştırıyoruz. Haber çıktıktan sonra insanlar arayıp bilgi almaya çalışıyor. Burada yapılan açıklamada ödemelerin TC ve KKTC arasında imzalanan destek programı altında yapıldığı ifade edilmekte. 2 bin TL tutarında hesaplara yatırılmış.

Bu haber gerçekse bu yapılan seçimlere 2 gün kala bir müdahaledir. İşin ilginç tarafı hükümet yok… Maraş açılımı sonrası HP hükümetten çekildiğini açıkladı. Şuan bir bakanlar kurulu olmadan ve hükümetten çekildiğini söyleyen bir koalisyon ortağı varken bu şekilde ödemeler nasıl yapılıyor?” şeklinde konuştu.

“Ödemeler hangi el üzerinden yatırıldı?”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, gerekli soruşturmaları Maliye Bakanlığı müdürlerinden yaptıklarını ve böyle bir ödemenin Maliye üzerinden yapılmadığı bilgisine ulaştıklarını da savundu.

Bengihan, “Belli bir kısma yatırılmış, belli bir kısma yatmayan bir ödeme var ortada. Bu kadar insanın hesabına nasıl ulaştı? Bize gelen duyumlara göre bu ödeneğin Elçilik vasıtası ile yapılacağı söylendi. Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yerli istihdamı destek tüzüğü çerçevesinde 444 kişiye ödeme yapıldı. Seçimlere giderken bu haberlerin çıkması, birileri vasıtası ile hangi adayı ön plana çıkarmaya çalıştıkları düşündürücü” sözlerini kullandı.

“İnsanlara karşı büyük bir yanlış yapıldı”

Salgının ülkede aylardır sıkıntıya neden olduğuna dikkati çeken Bengihan, 1 ay önce de vatandaşın zor durumda olduğunu hatırlatarak,”İnsanlarımızı ihtiyaçlı günlerinde bile isteye desteklemeyenler, seçimlerde oy isteme adına bu şekilde hesaplarına para yatırması bu insanlara karşı büyük bir yanlıştır. Ersin Tatar seçilsin diye yapılan bir hamledir. Bu hamle ters tepecek yapılan müdahalelerle daha da oyları azalmakta. Bu insanlarda gelişen olayları biliyor en önemlisi bu ülkenin insanından medet ummayarak başka yerlerden medet araması düşündürücü” dedi.

“Bu ülkenin insanına güven liderlere ihtiyaç var”

Güven Bengihan, Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlere herkesin kendi iradesini ortaya koyarak sandığa gitmelerine çağrı yaptı.

Bengihan, “Türkiye Ersin Tatar’ı çok başarılı buluyorsa, Ankara veya İstanbul’da gelecek seçimlerde AKP’den Milletvekili adayı göstersin, bu KTAMS’ın önerisidir. Pazar günü tüm insanlarımızı bu ülkenin temsiliyeti noktasında kendi iradesine sahip çıkmaya sandıklara gidip Kıbrıs Türk Toplumunu en iyi şekilde temsil edeceğini düşündüğü adaya oy versinler. İradeyi başka yerde arayanlara değil, gerçekten bu ülkenin insanına güven liderlere ihtiyacımız vardır. Herkes sandığa gitsin” sözlerini kullandı.