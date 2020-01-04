Özel sektör çalışanına destek şart

Dila ŞİMŞEK

Çalışma Bakanlığı’nın ‘İstihdam Teşvik Fonuna’ yönelik yaptığı çalışma ile özelde çalışan işçilerin hesabına aylık 200 TL ‘ek ücret’ katkısı hedefi şartlı destek gördü, işçiye daha fazla destek yönünde görüşler ortaya atıldı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, projenin temelinin CTP hükümeti döneminde atıldığını hatırlatarak, fonda 265 Milyon TL kaynak olduğunu söyledi. Sorakın, “Kriterleri iyi belirlenmiş, detaylandırılmış, adaletli bir projeye CTP destek verir” şeklinde konuştu.TDP Milletvekili Çeler, “Fonda 260 Milyon TL varken, 200’er TL ek ücret yeterli değil” dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise, ‘şimdilik’ buna pek sıcak yaklaşmadı. Bu çalışma ile ilgili Çalışma Bakanlığı Müsteşarı ile görüşerek fikirlerini belirttiğini söyledi. Manavoğlu konunun tartışılması için ‘gelir ve giderlerin’, kaç yerli, kaç yabancı işçinin olduğunun raporlanması ve bundan sonra konuşulması gerektiğini vurguladı.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun çalışmasının olumlu olduğunu kaydetti.

Çalışma Bakanlığı’nda ‘İstihdam Teşvik Fonuna’ yönelik çalışma yapılıyor, özelde çalışan işçilerin hesabına aylık 200 TL ‘ek ücret’ katkısı hedefleniyor.

4'lü koalisyon hükümeti döneminde de benzer bir ‘ek ücret’ çalışması hazırlamış ancak hayata geçirilmemişti.

CTP Genel Sekreteri Sorakın: “Kriterleri iyi belirlenmiş, detaylandırılmış, adaletli bir projeye CTP destek verir”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, projenin temelinin 2009 yılında CTP Hükümeti döneminde hazırlandığını ve yine 2014-2015 yıllarında CTP hükümeti döneminde geliştirildiğini hatırlattı. “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi” projesi adı altında geliştirilen projelerle, özel sektörde KKTC yurttaşı istihdam eden işverenlere, sosyal güvenlik yatırımlarını karşılayacak şekilde “sosyal güvenlik desteği” sağlanmasını öngören projenin halen uygulandığını söyledi. “Bu destek tüm ekonomik faaliyet alanlarını kapsamakla birlikte farklı işkolları ve istihdam edilen kişilerin vasıflarına göre değişik süreler boyunca uygulanmaktadır. Proje, gençleri, kadınları, engelli yurttaşlarımızı, küçük işletmeleri kapsıyor.

Fon CTP hükümetleri döneminde oluşturuldu. Amacı yerel işgücü istihdamının geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesine katkı sağlamaktı. Şu anda Fon’da 265 milyon TL kaynak bulunmaktadır. Bu fonun başka maksatlar için kullanılması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Benzer bir projenin de Dörtlü Koalisyon döneminde asgari Ücretle çalışan KKTC uyruklulara bir miktar maaş desteği sağlamak ve özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak öngörüsüyle başlatıldığını dile getirdi.

Sorakın, “Şimdiki projenin detaylarını tam olarak bilmiyoruz. Özel sektörde çalışan KKTC yurttaşlarına sendikalaşma veya toplu iş sözleşmesi şartı aranmadan 200 TL maaş desteği verileceği söyleniyor. Kayıt dışılığı önleme ve özel sektörde çalışmayı özendirme açısından önemli olan bu proje özel sektörde sendikalaşmayı ve toplu iş sözleşmesini teşvik edici şekilde geliştirilirse daha da önem arz eder. Kriterleri iyi belirlenmiş, detaylandırılmış, adaletli bir projeye CTP destek verir” dedi.

Eski Çalışma Bakanı Çeler: “Biz özelde çalışan, maaşları 2 asgari ücreti aşmayan KKTC vatandaşlarına ayda 750 TL’lik bir katkı üzerine çalışıyorduk”

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve TDP Milletvekili Zeki Çeler, bakanlık döneminde yürütmek istediği çalışmadan bahsetti, “Biz özelde çalışan, maaşları 2 asgari ücreti aşmayan KKTC vatandaşlarına ayda 750 TL’lik bir katkı üzerine çalışıyorduk. Aynı zamanda tüm yatırımları da gerçek maaşları üzerinden yapılacaktı, çalışan iki yönden kazanacaktı. İşveren de yatırımdan bir süreliğine kurtulmuş olacak, masrafı azalacaktı” diye açıkladı.

Bu çalışmayla sendikalaşmayı da sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Çeler, bunun sebebinin, bazı ‘açıkgözlü işverenlerin’ çalışana verilecek katkıya el koymaması, maaşı düzgün ödemesini kontrol etmek olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığı’nda şimdi tartışılan 200 TL’lik ek ücretin, bu nedenle kendi döneminde yaptığı çalışmaya çok da benzer olmadığını, ücretin çok düşük olduğunu ifade etti. “Herhalde asgari ücreti fazla arttıramayacakları için, bu şekilde göz boyamak istediler” diyen Çeler, işgücünün ve istihdamın arttırılmasına katkı olmadığını öne sürdü. 260 Milyon TL’lik fondan, 200’er TL vermenin çok da büyük bir katkı olmadığını kaydetti. Çeler, zamanında bu çalışmayı yapmak istediğinde çok eleştirdiğine değindi, “Parayı çarçur ettiğimiz söylenmişti, fon bitince ne olacak denmişti. Ancak piyasa hareketlenene kadar işçinin yanında olmaktı amaç. Her şey aflarla, göz boyamalarla yapılıyor” şeklinde konuştu.

UBP Genel Sekreteri Saner: “Sayın Bakan yaptıysa mutlaka yararlı bir çalışmadır”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun çalışmasının olumlu olduğunu söyledi, “Ben Sayın Bakanın çalışmasına ters bir şey söyleyemem. Kendisi yaptıysa, doğru bir şey, bildiği bir şey yapmıştır. Mutlaka yararlı bir çalışmadır” dedi. Bakan Sucuoğlu’nun gereken açıklamayı yapacağını dile getirdi.

HP Milletvekili Manavoğlu: “Bu fonda toplanan para ne kadar? Tüzük bağlamında ne yapılabilir? Kaç yerli, kaç yabancı kayıtlı işçimiz var? Ne kadar faiz var?”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ek ücret çalışmasının konuşulmaya başlanması için kapsamlı bir rapor gerektiğini söyledi. “Bu fonda toplanan para ne kadar? Tüzük bağlamında ne yapılabilir? Kaç yerli, kaç yabancı kayıtlı işçimiz var? Ne kadar faiz var? Tüm bu soruları detaylı olarak raporlamamız gerekir ve buna göre bir çalışma yapılmalıdır. Çalışma Bakanlığı Müsteşarıyla da görüşmüş, fikirlerimi paylaşmıştım. Tüm bu hesaplamalar yapıldıktan sonra, ek ücreti tartışabiliriz” dedi.

‘Katkı’ neyi kapsıyor?

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının, “İstihdam Teşvik Fonu” çerçevesinde özel sektörde çalışan işçilerin banka hesaplarına yansıyacak şekilde aylık 200 TL “ek ücret katkısı” üzerinde çalışma yaptıkları öğrenildi.

Söz konusu çalışma KKTC yurttaşlarını kapsayacak.

“Kalkınmaya Destek” proje başlığı altında yürütülen çalışma sonucu “Yerel İşgücüne Ek Maaş Katkısı”nın mart ayında devreye girmesi hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu projeyi doğruladı, ancak, resmi açıklama için detaylı çalışmanın tamamlanmasını beklediklerini, henüz Bakanlar Kurulu’na bu yönde bir sunum yapmadıklarını söyledi.

Özel Sektöre Ek Maaş desteği geçmiş “Dörtlü Koalisyon” döneminde de gündeme gelmiş ve proje, “Toplu Sözleşme” şartı üzerinden çalışılmıştı.

Şu anki çalışmada ise herhangi bir toplu sözleşme ya da sendikalaşma koşulu yer almıyor, ancak, söz konusu desteğin, işverenlere değil, doğrudan işçilerin banka hesabına yapılması ön görülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yakın kaynaklar, asgari ücretin “hayat pahalılığı oranında” bir artışla düzenlenmesi yönünde tahminlerini seslendirirken; bir süredir üzerinde çalışılan “ek ücret katkısı”nın Şubat ayında tamamlanmasını ön görüyor. Maaş desteğine yönelik uygulamanın mart ayında başlaması da hedefleniyor.

Maaş desteği “Yerel İşgücü Destek Fonu”ndan karşılanacak. Söz konusu fonun son dönemde Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılması yönünde talepler de konuşuluyor.

Çalışma Bakanlığı’nda sürdürülen çalışmaya göre maaş desteğinin üç ayı geçmeyen dönemlerde banka hesapları üzerinden işçilere yansıtılması, özel sektör çalışan kayıtlarının sosyal sigortalar sistemi üzerinden kontrol edilmesi ve sigorta ya da kamu emeklileri dışında tüm çalışanların banka hesapları üzerinden yapılacak ödemeyle kayıt dışılığın da önlenmesi ön görülüyor.