Özel okullarda gözler harçlarda

Dila ŞİMŞEK

Özel okul yöneticileri YENİDÜZEN’e konuştu, kimisi ‘fiyat’ konusunda henüz karar verilmediğini söylerken, kimisi artış olmayacağını açıkladı. Okul müdürleri, müfredatta kayıp yaşanmadığını, gelecek dönem aynen devam edileceğini, kayıtların başladığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan özel okul yetkilileri, henüz fiyatlar konusunda net karar olmasa da, artış yapılmayacağını kaydetti.

Okul müdürleri, Covid-19 salgını sürecinde eğitime online olarak devam edildiğini, hiçbir kayıp yaşanmadığını ve gelecek dönem ‘geriye dönük tekrar’ yapılarak müfredata devam edileceğini anlattı.

Okullara kayıtlar alınmaya başlandığı ifade edildi, kayıtlarda büyük bir azalmanın söz konusu olmadığı eklendi.

Necat British College Müdürü İdil Akçal, salgın döneminde bazı yaş gruplarına indirim yapıldığını, gelecek dönem için netlik olmasa da artış yapılmayacağını söyledi.

Girne Amerikan Koleji Okul Müdürü Sermin Mayın ise, uzaktan eğitimle müfredata eksiksiz devam edildiğini, okul yönetiminin ise ücretler konusunda henüz bir karar almadığını belirtti.

Öte yandan English School of Kyrenia (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Nevzat, salgın sürecinde %30 ve %10’luk indirimler yapıldığını, otobüs ve yemek ücretlerinin iade edildiğini açıkladı. Gelecek dönemde normalleşmeyi umduklarını ifade eden Nevzat, eğer süreç devam ederse online hizmete çok daha iyi bir boyutla devam edeceklerini kaydetti.

Okul harcında bir artış olmayacağını vurgulayan Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, eğitim konusunda bir kayıp olmadığını, ancak gelecek dönemde geriye dönük takviyeler yapılacağını dile getirdi.

Okul müdürleri ne söyledi?

Necat British College Müdürü İdil Akçal:

“Netlik olmasa da, harçlarda artış olmayacaktır”

“Yeni kayıtlarımızı almaya başladık. Bu süreçte, online eğitime hiç ara vermediğimiz için müfredatımızda bir eksiklik yok. Gelecek dönemde, eski konuların üzerinden geçilerek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Salgın dönemine yönelik bazı yaş gruplarının harçlarına indirim uyguladık. Ücret konusunda henüz bir netlik olmasa da, artış olmayacağını söyleyebilirim. İndirim yapılıp yapılmayacağını ise henüz bilmiyoruz.”

Girne Amerikan Koleji Okul Müdürü Sermin Mayın:

“Müfredatta gerilik yok”

“Covid-19 salgını sürecinde eğitime ara vermeden Zoom uygulaması üzerinden derslerimize devam ettik. Bu nedenle müfredatımızda bir gerilik yok. Gelecek dönemde de eğitim müfredatına devam edeceğiz. Ücretler konusunda yönetimsel bir karar almadığımız için henüz açıklama yapamayacağım…”

Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü:

“Ücretlerde bir artış olmayacaktır”

“Bildiğiniz gibi tüm okullar gibi biz de eğitime online olarak devam ettik. Çocuklarımızın hiçbir kayıp yaşamaması için çok çaba gösterdik. Yeni kayıtlarımız da gelmeye başladı. Gelecek dönemde, geriye dönük takviyelerle müfredatımıza devam edeceğiz. Velilere destek olmak adına ücretlerde bir artış olmayacaktır.”

English School of Kyrenia (ESK) Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Nevzat:

“Fiyatları Ocak’tan belirlemiştik, bu süreçte birçok kez indirim yaptık”

“Biz harç ücretlerini Ocak ayında belirliyoruz. Son birkaç aydır çocuklar okula gelmediği için, otobüs ücretlerini geri iade etmiş, yemek ücretini de fiyattan düşmüştük. Çocukların aldığı online eğitime göre bir hesap kitap yaptık. %30 civarında indirime gittik. Gelecek dönemde de Ocak ayında belirlediğimiz fiyata göre devam edeceğiz. Virüsün nüksetmemesini, her şeye normal devam etmeyi umuyoruz. Ancak bildiğiniz gibi şimdiden bir şey söylemek çok zor, bu nedenle bazı kararları veremiyoruz. Mayıs’ın ilk gününde kayıtlarını, ödemelerini yapan kişilere de %10 indirim uygulamıştık. Eğitim yönünde ise, bu süreçte online hizmet verdiğimiz için müfredatımıza devam edeceğiz. Sadece 2-3 yaşa yönelik bazı derslerimizi veremedik, ancak takviye yapacağız, öğretmenler öğrencileri ile sürekli telefonda görüştü. Kayıtlarımız da çoktandır yapıldı. Eylül ayında normalleşme olmazsa, en iyi sistemle online eğitime devam edeceğiz.”