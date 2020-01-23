Lapta’da, Greatstone 2 sitesinde, yaşayan İngilizlerin evlerinin, müteahhidin ödenmemiş borçları yüzünden satılmasının ardından Başbakanlıkta, özel komite kuruldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta mahkeme emriyle açık artırma usulu ile satışı gerçekleşen sitedeki mevcut durum hakkında detaylı araştırma ve incelemelerin yapılmasının ardından Başbakan Ersin Tatar’a rapor sunulacak.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu’nun başkanlık yapacağı komitede, Başbakanlık Denetleme Kurulu üyesi, Merkez Bankası Müfettişi, Vergi Dairesi temsilcisi ve Başbakanlık Hukuk ve Siyasi İşler Müdürünün de yer alacağı bildirildi.

açıklamaya göre; İlgili tüm taraflarla görüşmeler gerçekleştirecek olan Komite konu hakkında yaşanan gelişmeleri detaylı olarak araştırıp bir rapor hazırlayacak ve bundan sonra bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşanan bu olayda taraflar arasında bir orta sulh yolu bulma hedefi ile çalışmalarını sürdürecek.