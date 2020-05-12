Özel jetle “emare” taşındı

Kıbrıslı iş insanı, özel pilot Mete Özmerter, özel uçağıyla bu kez Ercan-İstanbul-Ankara-Ercan seferi yaptı.



Özmerter bu kez Adli Tıp’tan “emare” taşıdı, “ölü insan dokusu” ileri inceleme için Türkiye’ye götürüldü.



Ayrıca ameliyat için AL Amilodioz hastası bir kişi de özel jetle İstanbul’a götürüldü.



Küresel salgın Covid-19 sürecinde birçok kez özel uçağı ile ülkeye tıbbi malzeme ve ilaç getiren İşadamı – Kaptan Mete Özmerter, İstanbul’dan Ankara’ya geçerek soğuk zincir ilaç, tulum ve cerrahi maskeleri de ülkeye getirdi.