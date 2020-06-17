‘ÖZEL İZİNLİ UÇAK’ VE LAPTA ‘MARİNA-CASİNO İHALESİ’

Geçen Cuma gecesi Ercan’a inen uçaktan çıkan ve ‘Covid tedbirleri’ gereği karantinaya alınması gerekirken ‘sözlü özel izin’le herhangi bir işleme ve takibe tabi tutulmayan, 4’ü uçuş ekibinden olmak üzere toplam 13 kişiyle ilgili tartışmalar bir yandan siyasi krize dönüştü diğer yandan toplumda ülke yöneticilerine dönük ciddi bir güvensizlik ve kaygıya yol açtı.

Siyasilerin yaptığı altı üstünü tutmaz, tatmin edici olmayan, sorumluluğu başından atma amaçlı açıklamalar geldikçe durumun vahameti daha da belirginleşti.

Uçuş ekibi dışındaki 9 kişinin ‘ne amaçla’ adaya geldiği tartışması ise işin bir başka yönünü oluşturuyor. Kimilerine göre bu esrarengiz ziyaret ‘eğlence’ amaçlıydı. Kuşkusuz Covid pandemi tehdidi altındayken ‘eğlence amaçlı’ bir ziyareti izah edebilmek kolay değildir, hatta imkansızdır.

Ama aynı zamanda böylesine büyük bir risk varken ‘büyük yatırım için geldiler’ şeklindeki bir izahat da kabul edilemez.

Şeklini, hukuksuzluğunu, ortadaki yalan ve kıvırtmaları bir tarafa bıraksanız sahi, konu sağlıktır ve bu sorumsuzluğu yapanlar mutlak gereken cezayı almalıdır.

İşin en önemli tarafı budur ve gereken yapılmalı, dikkatler bu yöne odaklanmalıdır.

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Bununla birlikte konunun başka önemli tarafları da vardır.

Mesela ‘özel izinli uçuş’la gelenlerle adı anılan ‘Lapta Marina Projesi’ne de yakından bakmak lazımdır.

Sahi, nedir bu ‘Lapta Marina Projesi’ ve Corona virüsü tehdidine rağmen bir grup iş insanının adaya gelmesine ‘özel izin’ verilmesini gerektirecek kadar önem atfedilmesinin nedenleri nelerdir?

Çok detaya girmeden, hatta çok özetle altını çizmek gerekirse, proje aslında sırf ‘marina’ değil, aynı zamanda bir 5, hatta 6 yıldızlı bir otel yapılmasını da içermektedir. 5 yıldız, kumarhane açma izni demektir!

Lapta Belediyesi’nin açtığı ihaleye teklif veren iki firmanın asıl motivasyonu da bu olsa gerek. Yoksa belediyeye spor ve sosyal tesis yapmayı da içeren maddeler değil…

Geçmişte çok tartışılan, hatta hakkında belediye meclis üyeleri tarafından ara emri de alınan ihaleyi Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd adlı firma kazanmıştı. 14 Şubat 2020 tarihinde toplanan Lapta Belediyesi İhale Komisyonu’nun oybirliğiyle onay verdiği firma ilk peşinat olarak 5 milyon 10 bin sterlin, ikinci peşinatta 600 bin sterlin ve 49 yıl boyunca da ayda 10 bin sterlin ödemeyi taahhüt etmişti.

İkinci firma olan Cyprus Deluxe Global Travel Ltd ise birinci peşinatta 900 bin, ikincide 600 bin ve 49 yıl boyunca da aylık 13 bin sterlin ödeme taahhüdünde bulunuyordu.

İki teklif arasında toplamda 2 milyon 350 bin sterlinlik fark vardı. Peşinatlardaki fark ise 4 milyon sterlin civarındaydı.

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Turizm Bakanı Ünal Üstel’e göre ‘özel izinli’ heyet işte bu proje için adaya gelmişti. Çünkü 26 Haziran’da birinci firmanın süresi dolacaktı ve eğer işi kabul edip gerekli sözleşmeleri imzalamazsa, ihale otomatik olarak Cyprus Deluxe Global’e kalacaktı.

Birçok hukukçu böyle bir ‘otomatik hak’ oluşmayacağını söylüyor, ancak sürecin bu şekilde ilerlemesini isteyenler olduğu anlaşılıyor.

Hatta ihale bağlandıktan kısa bir süre sonra konu belediye meclisinde gündeme gelmiş, ihaleyi alan firma tarafından yazılan bir yazıdan yola çıkılarak ‘Arenco ihaleden çekiliyor mu’ konusu tartışılmış.

27 Şubat tarihli yazıda Arenco şirketi ‘ara emri’, ‘Bakanlar Kurulu onayının gecikmesi’, ‘haksız rekabet’, hatta ‘taciz’lerden söz edip ‘yatırımdan soğuduğunu’ belirtiyor ve ‘yasal haklarının takipçisi’ olacağını duyuruyordu.

Ancak Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un da dediği gibi Arenco şu ana kadar kazandığı ihaleyi iptal edecek bir adım atmadı.

Fakat anlaşılan odur ki hazırlıklar Arenco’nun çekileceği senaryosu üzerine kuruludur.

Lakin birçok hukuki ve etik soru yanıt beklemektedir.

Sadece iki firmanın teklif verdiği bir ihaleyi – üstelik iki teklif arasındaki 2 milyon 350 bin sterlinlik farka rağmen- ‘otomatikman’ diğer firmaya devretmek doğru mudur?

İhaleyi alan firma henüz ‘paso’ demeden, diğer firmanın devlet yetkilileri eliyle ve de ‘özel izin’le adaya getirilmesi yasal ve ahlaki midir?

Daha sorulacak çok soru vardır ama bu ikisi –şimdilik- yeterlidir.