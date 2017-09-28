‘Özel İmar Emri’ de DAVALIK!

Şehir Plancıları Odası, 3 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘özel imar emrini’ durdurmak için dün Yüksek İdare Mahkemesi’ne ara emri davası dosyaladı

UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından hayata geçen Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi(Değişiklik) Tüzüğü ve yapılan binlerce‘istisnai yurttaşlıklardan’ sonra Şehir Planlama Dairesi tarafından çıkartılan ‘Özel İmar Emri’ de yargıda…

Şehir Plancıları Odası, 3 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren özel imar emri ile ilgili dün Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Anayasa’ya aykırı olduğu ve ülkeyi kaosa sürükleyeceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması için dosyalanan dava yarın sabah görüşülecek.

REFİKOĞLU: “ÜLKE KAOSA SÜRÜKLENECEK”…Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, hayata geçen özel imar izni nedeniyle ülkenin kaosa sürükleneceğini söyledi, düzenlemenin Anayasa aykırı olduğunu, özel imar emrinin planlama yasalarına da uygun olmadığını vurguladı.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu

“Anayasa’ya aykırı, planlama yasalarına uygun değil”

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, hayata geçen özel imar izni nedeniyle ülkenin kaosa sürükleneceğini söyledi.

Başvuru sonrası açıklama yapan Refikoğlu, Anayasa aykırı olan özel imar emrinin planlama yasalarına da uygun olmadığını vurguladı.

Yeni düzenlemeye göre dosyaların Anıtlar Yüksek Kurulu’na gitmeden işlem göreceğini belirten Refikoğlu, konuyla ilgili İyi İdare Yasası’na göre halkın bilgilendirilmesine yönelik toplantının da yapılmadığını kaydetti.

Refikoğlu, şu anda arsalara Şehir Planlama Dairesi’ne gitmeden planlama onayı verildiğini de ifade ederek, “Şehir Planlama Dairesi pas geçiliyor. Bazı planlama onayları Eski Eserler Dairesi’ne ya da ÇED raporu alınması gerekiyor. Hayata geçen imar emir ile bu işler de sorun olacak” dedi.

‘Özel imar emri’ denilmesine rağmen Şehir Planlama Dairesi Tarafından yayımlanan emrin, genel imar emri’ olduğunu söyleyen Refikoğlu, yapılan işlemle yasadışı bir şekilde tüm yükün belediyelere verildiğini dile getirdi.

Refikoğlu, bu durumun yasal olmadığını, planlama sistemine göre belediyelerin böyle bir şey yapma gücü yetkisi ve personelinin bulunmadığını da vurguladı.