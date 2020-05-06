"Özel Hayatın ihlali"ne tutuksuz yargılama

Başbakan Ersin Tatar’ın izinsiz kayıt edilen telefon görüşmesini sosyal medyada paylaşan iki kişi haklarında dava okunduktan sonra serbest bırakıldı.

Zanlılar İ.S.G ve A.E Özel Hayatın ve Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçundan tutuklanmış ve aleyhlerinde üç gün tutukluluk emri alınmıştı.

Polis, 01.05.2020 tarihinde Türkiye’de sakin Fatma Zuhal Kılınç’ın Başbakan Ersin Tatar ile telefonla yaptığı özel görüşmeyi, izinsiz olarak görüntülü olarak kayıt altına alıp, ayni tarihte KKTC’de arkadaşı olan zanlı İ.S.G’ye Whatsapp isimli internet haberleşme programı üzerinden gönderdiğini mahkemeye aktarmıştı.

Polis, zanlı İ.S.G’nin ise ayni mesajı kullanımındaki telefonla Whatsapp isimli internet haberleşme programı üzerinden zanlı A.E’ye göndererek özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğine aykırı harekette bulunduklarını belirtmişti. (Evrim Kamalı)