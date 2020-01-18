“ ‘Özel hayatın gizliliği’ suçu işlendi”

Bilge Lord’un Avukatı Mehmet Kaptan Bensen, Bilge Lord Cinayet Davası Hakkında yaptığı paylaşımında, Yargıtay’ın, ‘özel hayatın gizliliği’ konusunda Cezaevi İdaresi ve İçişleri Bakanlığı’nın suç işlediklerini açıkça kabul edip onayladığını iddia etti.

Avukat Mehmet Kaptan Bensen, söz konusu suçla ilgili 5 yıla kadar hapislik cezasının öngörüldüğünü savundu.

Hukuk sisteminde şikayete bağlı suç olmadığını kaydeden Besen, “Buyurun tahkikat yapıp tüm ilgileri yargılattırınız, buyurunuz insan haklarına saygı duyan bir hukuk devleti olduğunuzu ispatlayınız...” diyerek Başsavcı ve Polisi göreve davet etti.

Davanın geneliyle ilgili sonuçlanmadığı için yorum yapmayacağını belirten Besen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BİLGE LORD CİNAYET DAVASI HAKKINDA

Dava tamamen sonuçlanmadığı cihetle meselenin tümünün tafsilatına girecek değilim. Ancak, yaptığım ikinci istinafta kesin sonuca bağlanan bir konu vardır. Yargıtay, özel hayatın gizliliği konusunda cezaevi idaresinin ve dolaysıyla içişleri bakanlığının 5 yıla kadar hapislik cezasının öngörüldüğü bir suç işlediklerini açıkça kabul edip onaylamıştır.

Başsavcıyı ve polisi hukuk devleti olduğumuzu ispatlamaya ve göreve davet ederim.

Unutulmamalıdır ki, bizim hukuk sistemimizde şikayete bağlı suç yoktur.

Buyurun tahkikat yapıp tüm ilgileri yargılattırınız, buyurunuz insan haklarına saygı duyan bir hukuk devleti olduğunuzu ispatlayınız...

Bilgi; Yargıtay/Ceza No: 58/2019, D. 20/2019”