‘Özel hayatın gizliliği’, 2 tutuklu

Başbakanı Ersin Tatar’ın Türkiye’de sakin Fatma Zuhal Kılınç ile yaptığı telefon görüşmesini izinsiz olarak kayıt edip eşinin arkadaşı olup Kıbrıs’ta bulunan zanlı İ.S.G’e iletmesi ve daha sonra İ.S.G’nin ise arkadaşı A.E.’ye iletmesi üzerine her iki şahıs da tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Telefon görüşmesini yapan ve kayıt altına alan Fatma Zuhal Kılınç ve eşinin ise yurtdışında oldukları için tutuklanamadığı açıklandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlılar İ.S.G ve A.E Özel Hayatın ve Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçuyla tutuklu olduklarını belirtti.

Görüşme Türkiye’den Kıbrıs’a geldi…

Polis, 1 Mayıs tarihinde Türkiye’de sakin Fatma Zuhal Kılınç’ın Başbakanı Ersin Tatar ile telefonla yaptığı özel görüşmeyi, izinsiz olarak görüntülü olarak kayıt altına alıp, ayni tarihte KKTC’de arkadaşı olan zanlı İ.S.G’ye Whatsapp isimli internet haberleşme programı üzerinden gönderdiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı İ.S.G’nin ise ayni mesajı kullanımındaki telefonla Whatsapp isimli internet haberleşme programı üzerinden zanlı A.E’ye göndererek özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğine aykırı harekette bulunduklarını belirtti.

Polis, şikâyet üzerine tahkikat başlatıldığını, zanlı İ.S.G ve A.E’nin derdest emri gereği tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verdiklerini söyledi. Polis, zanlıların kullanımlarındaki cep telefonlarının incelenmesi gerektiğini, görüntünün birçok internet sitesinde yayınlandığını ayrıca ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları tutukluluk süresine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.