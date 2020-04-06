Özel hastanelerde de virüs salgını

Adanın güneyinde Covid-19 salgını özel hastane ve klinikleri de etkisine aldı.

Fileleftheros gazetesi konuya ilişkin haberlerini “Özel Klinikleri De Ezip Geçiyor – 10 Özel Hastane Virüs Kurbanı – Kamu Hastanelerinde Virüsüz Tek Yer Kiperunda Hastanesi – Durum Henüz Belirsiz” başlıkları altında verirken, güneyde salgının seyrinin tam kesinleşmesi için bir haftaya daha ihtiyaç olduğunu yazdı.

Gazete haberinde, yerel bulaşmaların yüksek olmasının en büyük sebeplerinden birinin, pozitif çıkan vakaların temas ettikleri kişilere ilişkin net bilgi vermek istememeleri ve gizlemeleri olduğunu belirtirken Korona testi pozitif çıkan vakalara her gün yeni sağlık görevlilerinin eklendiğinin altını çizdi.

Kıbrıs’ın güneyinde kamu hastanelerinde çalışan ve virüs testleri pozitif çıkan hemşire, hastabakıcı ve diğer sağlık çalışanlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere yer veren gazete, Güney Kıbrıs’ta pozitif vaka tespit edilmeyen tek devlet hastanesinin Kiperunda Hastanesi olduğunu vurguladı.

Gazete, Corona virüsü salgınından 10 tane özel hastanenin ve kliniğin de etkilendiğini, bu hastane ve kliniklerin Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda ya çalışmalarını tamamen durdurmak ya da servislerinin bazı bölümlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Haberde ayrıca, Baf Havaalanı'nda çalışan bir polis ile yine Baf’ta çalışan bir öğretmende de virüse rastlandığı, her iki şahıs ve temasta bulundukları kişilerin kendi kendilerini karantinaya aldıkları da ifade edildi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Virüs Yüzünden Özel Hastaneler De Alt Üst – Başka Rahatsızlıkları Olanların Tedavisinde Zorluklar” başlıkları altında yayımladı.

Politis gazetesi de Corona virüsten ölenlerin toplam sayısını 14 olarak duyururken, özel “American

Heart” hastanesinin faaliyetlerinin önceki gün geçici olarak durdurulduğunu yazdı.