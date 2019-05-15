Özel gereksinimli öğrenciler fidan dikti

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) gelenekselleşen özel eğitim merkezleri ile çiçek ve fidan dikimini bu yıl Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin katılımıyla Marmara Parkı’nda gerçekleştirdi.

Belediye açıklamasına göre, etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy da katılarak fidan dikti.

Özel eğitim öğretmenleri Ülkü Şah ve Bahar Üzümcü refakatinde Marmara Parkı’nda çiçek ve fidan diken öğrenciler engelsiz oyun gruplarında oynama fırsatı da buldu.

LTB Fidanlığı’nı da gezen öğrenciler fidanlıkta yetiştirilen farklı çiçek ve ağaçlarla ilgili bilgiler aldılar.

Özel gereksinimli öğrencilerin doğada gözlem yaparak çevreyi tanımasının özel eğitimde çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren özel eğitim öğretmenleri ziyaretin çok yararlı olduğunu da kaydettiler.