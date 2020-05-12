“Özel gereksinimli bireyler ve kreşler görüşülecek”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu özel gereksinimli bireylerin eğitimi ve kreşlerin kontrollü şekilde açılıp açılamayacağı konusunda birçok talep geldiğine dikkate çekerek bu konudaki kararı Perşembe günü Bakanlar Kurulu’nda görüşeceklerini açıkladı.

Sağlık açısından Bilim Kurulu’nun görüşüne bakmak gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu risk almadan bir model üzerinde eğitimin devam edip etmeyeceğinin konuşulacağını anlattı.