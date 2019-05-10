Özel Eğitim Vakfı yararına konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Şef Oskay Hoca’nın yönetiminde Özel Eğitim Vakfı yararına Oda Orkestrası Konseri verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yer alan konsere, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Özel Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı, Genel Müdürü Ersin Görsay ile bazı belediye meclis üyeleri katıldı.

Özel Eğitim Vakfı yararına gerçekleştirilen konserde Işıl Giray Uysal (Piyano) ile Mehmet Coşkuner (Piyano) solist olarak yer aldı.