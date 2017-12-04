'Özel' bireyler için 'Özel' yasa talebi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası”nın hayat bulması ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara erişmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Mağusa’da Anıt Çemberinden Namık Kemal Meydanı’na yürüyüş organize etti

Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok sloganıyla saat 10.00’da başlayan yürüyüşe, KTÖS, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Gazi Mağusa ve Lefkoşa Özel Eğitim Merkezleri, Mağusa’daki ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler ile Gazi Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, Girne Akdeniz Lions Kulübü Derneği ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Derneği üyeleri katıldı.

Yürüyüş sonunda Namık Kemal Meydanı’nda Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencileri gösteri sundu.

KTÖS’ün basın açıklamasını Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Bensu Koçak ile Özge Yiğit okudu.





ELCİL



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de yaptığı konuşmada, eğitimin temel insan hakkı olduğun ve her bireyin eğitim hakkı bulunduğunu ifade etti.

Yıllardır farklı davranış gösteren çocukların daha iyi eğitim alması için çaba sarf ettiklerini kaydeden Elcil, Özel Eğitim Yasa Tasarısı’nın hala Meclis’te beklediğini, özel eğitim merkezlerinde personel eksikliği bulunduğunu ve okullaşma oranının düşük olduğunu söyledi.

“Bunları elde etmek için daha fazla ses çıkarılmalı” diyen Elcil, farklı davranış gösteren bireylere acımak değil, sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdi.





BASIN AÇIKLAMASI



KTÖS’ün basın açıklamasında, bilindik sloganlar yerine özel gereksinimli bireylerin sorunlarının bilimsel ve gerçekçi ele alınması, her türlü ayrımcılığın önündeki engellerin kaldırılması için gerekli politikaların üretilmesi, engelsiz yaşam için sürdürülebilir politikalar üretilmesi talep edildi.

Açıklamada, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için sivil toplum örgütleri sendikalar ve toplumsal muhalefet birlikte çalışmaya davet edildi.

Açıklamada, özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin olmazsa olmaz olduğu, fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için dünya standartlarında alt yapıya sahip sınıflara ve yeterli sayıda özel eğitim öğretmenine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkarak doğru ve kalıcı politikalar üretmenin devlet ve toplumun en önemli sorumluluklarından olduğu vurgulanan açıklamada, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın olmayışı nedeniyle özel gereksinimli bireylerin eğitim, iş ve üretim alanlarından mahrum bırakıldıkları belirtildi.

KTÖS’ün özel gereksinimli bireyler için 14 maddede topladığı taleplerde, özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel demokratik, nitelikli ve erişebilir bir eğitim; erken tanı ile birlikte özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz ulaşması, yetenekleri ölçüsünde istihdamları, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın hayata geçirilmesi, Eğitim Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi ve Özel Eğitim Birimi oluşturulması, herkes için engelsiz ve eşit yaşam alanları istendi.