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'Özel' bireyler için 'Özel' yasa talebi

'Özel' bireyler için 'Özel' yasa talebi

KTÖS, Mağusa’da Anıt Çemberinden Namık Kemal Meydanı’na yürüyüş organize etti

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası”nın hayat bulması ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara erişmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Mağusa’da Anıt Çemberinden Namık Kemal Meydanı’na yürüyüş organize etti
Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok sloganıyla saat 10.00’da başlayan yürüyüşe, KTÖS, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Gazi Mağusa ve Lefkoşa Özel Eğitim Merkezleri,  Mağusa’daki ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler ile Gazi Mağusa Kale  Lions Kulübü Derneği,  Girne Akdeniz Lions Kulübü  Derneği ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü Derneği üyeleri  katıldı.
Yürüyüş sonunda Namık Kemal Meydanı’nda  Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencileri gösteri sundu.
KTÖS’ün basın açıklamasını Gazi Mağusa Özel Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Bensu Koçak ile Özge Yiğit okudu.

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ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de yaptığı konuşmada,  eğitimin temel insan hakkı olduğun ve her bireyin eğitim hakkı bulunduğunu ifade etti.
Yıllardır farklı davranış gösteren  çocukların daha iyi eğitim alması için  çaba sarf ettiklerini kaydeden Elcil, Özel Eğitim Yasa Tasarısı’nın hala Meclis’te beklediğini, özel eğitim merkezlerinde personel eksikliği bulunduğunu ve okullaşma  oranının düşük olduğunu söyledi.
“Bunları elde etmek için daha fazla ses çıkarılmalı” diyen Elcil,  farklı davranış gösteren bireylere acımak değil,  sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdi.

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BASIN AÇIKLAMASI

KTÖS’ün basın açıklamasında, bilindik sloganlar yerine  özel gereksinimli bireylerin  sorunlarının bilimsel ve gerçekçi ele alınması, her türlü ayrımcılığın önündeki engellerin kaldırılması için gerekli politikaların üretilmesi, engelsiz yaşam için sürdürülebilir politikalar üretilmesi talep edildi.
Açıklamada,  Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için  sivil toplum örgütleri sendikalar ve toplumsal muhalefet birlikte çalışmaya davet edildi.
Açıklamada,  özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin olmazsa olmaz olduğu, fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için dünya standartlarında  alt yapıya  sahip sınıflara ve  yeterli sayıda özel eğitim  öğretmenine  ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Özel  gereksinimli  bireylerin sorunlarına sahip çıkarak  doğru ve kalıcı politikalar  üretmenin  devlet ve toplumun en önemli sorumluluklarından  olduğu vurgulanan açıklamada, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın olmayışı nedeniyle  özel gereksinimli bireylerin  eğitim, iş ve üretim alanlarından mahrum bırakıldıkları belirtildi.
KTÖS’ün  özel gereksinimli bireyler  için 14 maddede topladığı taleplerde, özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel demokratik, nitelikli ve erişebilir bir eğitim; erken tanı ile birlikte özel gereksinimli  bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz ulaşması,  yetenekleri ölçüsünde istihdamları,  Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın hayata geçirilmesi, Eğitim Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi ve Özel Eğitim Birimi oluşturulması, herkes için engelsiz ve eşit yaşam alanları istendi.

 

 

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