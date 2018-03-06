Özdenefe: Kimsenin başının tacı değiliz

Cumhuriyet Meclisi genel kurulu bugünkü çalışmalarını, güncel konuşmaların ardından tamamladı.

İlk konuşmayı yapan YDP Milletvekili Erhan Arıklı, “Din Eğitimi ve Hala Sultan” konulu konuşmasında Hala Sultan İlahiyat Fakültesi’nin sürekli toplumun gündeminde olduğunu belirtti.



Arıklı, okulda kısa süre önce 5 öğretmenin el çektirildiğini söyleyerek, bu davranışın çok da doğru olmadığını belirtti. Arıklı, bakanlıktan dönem sonuna kadar bu öğretmenlerin Türkiye’ye gönderilmemesini rica etti.



Erhan Arıklı, “Türkiye’den gelen din görevlileri KKTC gerçeğini çok fazla özümsemiyor. Türkiye’den gelen öğretmenler oryantasyona tabii tutulmadan görevlendirildiğinde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkarabiliyor. Yapılması gereken kendi kaynaklarımız kullanmak” dedi. Arıklı, KKTC’deki okullardan mezun öğretmenlerin görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Türkiye ile KKTC arasında yurtlarla ilgili bir tüzük geçirilmesi gerektiğini savunan Arıklı, bu tüzüğün geçirilmesini istedi.



ÖZYİĞİT



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin toplumun hassas bir noktası olduğunu ve bu konuda dikkatli davranılması gerektiğini belirtti.



Hiçbir okulu kapatma niyetinde olmadıklarını kaydeden Özyiğit, eğitim faaliyetlerinin, Atatürk ilke ve devrimleri içinde, devletin gerekli denetim ve yönlendirmeleri yapacağı bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti



Kolejde son dönemde yaşanan huzursuzluklara ilişkin bir rapor hazırlanmasına yönelik çalışma yapıldığını söyleyen Özyiğit, kurslar, öğretmenler ve yurtlar konusunda araştırma ve inceleme yapacakları bu çalışmanın devam ettiğini belirtti.



Özyiğit, ülkede bulunmayan dallarda Türkiye’den öğretmen getirilebileceğini ancak ülkede işsiz mezunlar varken, öğretmen getirilmemesi gerektiğini kaydetti.



Cemal Özyiğit, tüm okullarda öğretmen eksikliğinin giderilmesi ve eğitimin aksamaması için gerekenin yapılacağını ifade etti.



Özyiğit, Hala Sultan’da görevden çekilen öğretmenlerle ilgili değerlendirme yapılacağını belirtti.



ÖZDENEFE



CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe “Ülkemizde Kadın Ticareti ve Seks Köleliği” konusunda konuşma yaptı.



Özdenefe, “Kadınlar olarak bizler kimsenin başının tacı değiliz. Bizler bu toplumda erkeler gibi eşit hak ve özgürlüklere sahip bireyleriz” dedi.



Seks köleliği, insan ticareti ve öğrenci evlerine kadar uzanan fuhuş sorununun, genç bir kadının gece kulübünde ölümüyle gündeme geldiğini söyleyen Özdenefe, daha sonra konunun yine gündemden düştüğüne işaret etti.



Özdenefe, dünyanın birçok ülkesinde fuhuşla ilgili üzerinde anlaşılmış düzenlemeler bulunmadığını söyleyerek, ülkedeki insan hakları ihlallerinin daha fazla görmezden gelinemeyeceğini belirtti.



Gece kulüpleri konusunda insan ticareti değil de sadece fuhuşun konuşulduğunu dile getiren Özdenefe, UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun bir gazetede yer alan görüşlerini referans alarak değerlendirmede bulundu. Özdenefe, bu konuda toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



“YASAL DÜZENLEME YOK”



Ülkede insan ticaretinin önüne geçilmesine yönelik bir yasa bulunmadığına işaret eden Özdenefe, gece kulüplerinde fuhuşun yasak olduğunu ancak burada çalışan kadınların sağlık kontrolüne tabii tutulduklarını ve konsomatris olarak gelen kadınların pasaportlarına da el konulduğunu belirterek, bunların çelişki içerdiğini kaydetti.



Özdenefe, pasaport ve kimlik belgelerine el konulmasının, çalışma saatlerinin ve çalışma koşullarının, “zorla çalıştırma ve insan ticareti”yle ilgili unsurlardan olduğunu kaydetti.



Fazilet Özdenefe, konunun sadece fuhuş meselesi değil, insan hakları ihlali olduğunun kabul edilerek, Ceza Yasası’nda gerekli değişikliğe gidilmesi ve denetim yapılması gerektiğini belirtti.



BAYBARS



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gece kulüplerinin yarattığı sorunlarla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.



Konuya ilişkin yasanın, denetleme ve yaptırımlar noktasının kısıtlı olduğunu kaydeden Baybars, işletme izinlerinin otomatik olarak yenilenmesi konusunda kriterleri denetim altına almaya başladıklarını belirtti.



Baybars, rutin denetime yönelik de genişletilmiş bir toplantı yaptıklarını ve yol haritası çizdiklerini kaydetti.



6 ilçede denetim başladığını söyleyen Baybars, ölüm olayının yaşandığı gece kulübün sahibinin de ifadesi alınarak, dava okunduğunu ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.



Baybars, nisan ayı başında çalıştay yaparak sorunu masaya yatıracaklarını, yasayı da revize edeceklerini ifade etti.



TOPAL



HP Milletvekili Hasan Topal, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle İlk Milletvekili, Öğretmen Katriye Hacıbulgur” konulu bir konuşma yaptı.



Ülke kadınlarının içinde bulunduğu durumu daha iyi anlayabilmek için kadının geçmişte verdiği mücadeleye bakmak gerektiğini söyleyen Topal, Hacıbulgur’un hayatını, verdiği mücadeleyi ve Kıbrıs Türk kadının verdiği mücadeleyi anlattı.



Topal, Hacıbulgur’un topluma yön veren çok sayıda kişinin de öğretmeni olduğunu öğrencileri arasında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da bulunduğunu belirtti.



SANER



UBP Milletvekili Ersan Saner “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla konuşma yaptı.

Saner, hükümet programında kadın sözcüğünün bir tek kez geçmediğini söyleyerek, bu durumu eleştirdi.



Ülkedeki gece kulüplerinde çalışan kadınlara yönelik izinlere değinen Saner, gece kulübünde yaşamını yitiren kadınla ilgili izin konusu dışında başka konuların deşilmesi gerektiğini kaydetti.



Kadına şiddet konusunda ilk çalıştayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde yapıldığını söyleyen Saner, Ulusal Eylem Planı ve 5 temel alanda iyileşme yapılması gerektiğinin ortaya çıktığını belirtti.



Saner, bakanlığı süresince kadına şiddettin önlenmesi konusunda yaptıklarını anlattı.



ÇELER



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin fiiliyata geçmediğini, geçtiği anda bütçesinin aktarılacağını kaydederek, gereken miktarın var olduğunu ifade etti.



Çeler, çalıştay sonucunda elde edilen çalışmalardan faydalanacaklarını söyleyerek, birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.



Zeki Çeler, işbirliğine her zaman hazır olduklarını dile getirerek, kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, hangi partiden geldiği önemli olmadığı fikirlere saygı duyduklarını söyledi.



Mobbing, cinsel taciz gibi konularda ilgili yasalar hazırlanmaya başlandığını söyleyen Çeler, Alo 183 hizmetlerinin sonuç verici halde kullanılabilmesi ve diğer adımlar atılması konusunda girişim başlatacaklarını belirtti.



Çeler, adli yardım konusunda da gerekli yardımların sağlanacağını ifade etti.



Zeki Çeler’in konuşmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.



Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 12 Mart’ta yapılacak.