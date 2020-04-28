Özdenefe “Esnafı, toplumu kaosa sürüklüyorsunuz”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe hükümetin bazı sektörler ne zaman açılacağını konuştuğunu, karara bağladığını ifade ederek “Hükümet nasıl olur da bu konuyu Bakanlar Kurulu’nda konuşacağız diyebiliyor. Belli ki karar alındı” diye konuştu.

Özdenefe hükümete yüklenerek “Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, esnafı, toplumu kaosa sürüklüyorsunuz” dedi.

“Ne yapacağımızı planlayın, meclisin de desteğini alın dedik, meclis toplantısı sonrasında işsizlik ödeneğini 1500 TL’ye indirdiniz” diyen Özdenefe hükümetin her türlü kazanılmış hakka dokunduğunu anlattı.

COVID ile mücadelede 30 milyon ayrıldığının açıklandığını kaydeden Özdenefe bu kaynağın ne kadarının açıklanması gerektiğini söyledi.

Yerel işgücünü destekleme fonundan kaynak aktarılarak “maaş ödemesi” yapıldığını dile getiren Özdenefe yapılan ödemelerle ilgili şeffaf olunmadığını savundu.

Açık sektörlerin bile çalışamadığını anlatan Özdenefe “Sürekli kararnamelerle meclis es geçiliyor. Sürekli olarak çelişkiler yaşanıyor” dedi. Sektörlerin açılması durumunda çocukları olan çalışan kadınların sıkıntı çekeceğini ifade eden Özdenefe çocukların risk grubundaki yaşlı anne babalara bırakılacağını bunun da sağlık açısından sorun yaratacağını anlattı.