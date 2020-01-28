Özdenefe: “Ercan’ın Mart sonu teslimi mümkün görünmüyor”

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ercan Havaalanı’nın devredildiği Emrullah Turanlı’nın 2012 yılında dönemin Başbakanı İrsen Küçük ve Maliye Bakanı Ersin Tatar’a 100 Milyon Euro’luk çeki verdiği fotoğrafı kürsüden gösterdi, bu sürecin ilk günden ‘sakat- aksak’ başladığına işaret etti.

Süreçte ‘büyük beceriksizler’ olduğunu ifade eden Özdenefe, Meclis Araştırma Komitesi’nin Ercan’ın devrine ilişkin elde ettiği sonuçların Sayıştaylığa, savcılığa gönderildiğini anımsattı.

Avam Proje aşamasından itibaren bu işin özen gösterilmeden yapıldığının Komite tarafından tespit edildiğini hatırlatan Özdenefe, ilk günden ihalesiz, hukuksuz sürece girildiğinin altını çizdi.

‘Acelece’ yapılan sözleşme nedeniyle ‘ek bir sözleşme’ ihtiyacı olduğunu ve yapıldığını anımsatan Özdenefe, bu sözleşme ile çok büyük bir hata olan, ‘kusursuz fesih’ maddesinin de şirket lehine ortadan kaldırıldığına işaret etti.

Bunların unutulmaması gerektiğini belirten Fazilet Özdenefe, 2012’de imzaların atılmasına karşın temelin 2015’te atıldığına değindi, kaybedilen zamana dikkat çekti.

2016 yılında bir temel atma töreni daha düzenlendiğini hatırlatan Özdenefe, bugün gelinen noktada Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın ‘her şey yolunda giderse 2019 sonunda tamamlanacağı’na ilişkin açıklamasını da anımsattı.

Daha sonra ise, ‘son tarih olarak Mart sonu’nun verildiğine değinen Özdenefe, çok kısa bir süre kaldığına işaret etti.

Pisttin güvenli olmadığına dair pilotların ve THY’nin uyarıları olduğunun da söylediğine değinen Özdenefe, şimdi bakımı yapılsa da miadının dolduğunu söyledi.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, Ercan Havalimanı’nın ne zaman tamamlanacağını sordu, verilen son tarih olan 31 Mart tarihine yetişmesinin de mümkün olmadığını görüşünü belirtti.

“Ercan’ın Mart sonu teslimi mümkün görünmüyor” diyen Özdenefe, ‘Ne yapacaksınız’ diye sordu.