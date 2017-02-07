Meltem Sonay

Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi Raporu’nun ‘Gayrı ciddi, usulsüz bir rapor’ olduğu görüşünü belirten Komite’nin Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Büyük bir organizasyon, ince ayarla biz bu komiteden dışlandık” şeklinde konuştu.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, bir Araştırma Komitesi yaptığı çalışmanın tamamlanmasına karar vermesi ve raporu da Komite Başkanı ve Vekili’nin birlikte hazırlaması gerektiğine işaret eden Özdenefe, Komite sürecini aktardı ve komite çalışmaları tamamlanmadan USULSÜZ bir rapor hazırlandığını vurguladı.

‘Usulsüz’ hazırlanan raporu komitenin hiçbir üyesinin de okumadığına dikkat çeken Özdenefe, raporun komitede de okunmadığına işaret etti, “Bu değerli milletvekillerimiz 3 dakikasını ayırıyor, 3 paragrafını okuyor. Biz ayrıldıktan 14 dakika sonra da öyleydi, böyleydi diyerek oyluyorlar” şeklinde konuştu.

“Elimizden en demokratik hakkımız, itirazlarımızı sunma hakkımız dahi alınmıştır” diyen Özdenefe, ‘Şerhlerini ortaya koyma hakkını’ kullanarak, kendi raporlarını okuyarak ‘ÖLÜ DOĞDU’ diye nitelendirdiği rapora eklenmesini talep etti.