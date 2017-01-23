Anafartalar Lisesi’ne ilişkin iddialar Meclis’e taşındı…

Meltem SONAY

Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, YENİDÜZEN Gazetesi’nin gündeme getirdiği Anafartalar Lisesi’nin taşınmasını Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

Eğitim Bakanı açıklamalarında tutarlı, bilimsel verilerin ortaya konmadığına işaret eden Özdenefe, gerçeklerin ve gerekçelerin ortaya konması gerekliliğine işaret etti.

Özdenefe’nin açıklamalı şöyle:

“Ortaya iddialar atıldı tepkiler gelince ‘yerel yönetimlere soracağız’ gibi ifadeler kullandınız.

850 öğrenci var, 350si ortaokul öğrencisi… Girne Belediye dil kurslarına ev sahipliği yapıyor. Kültür, spor salonu Girne’ye de katkı sağlıyor.

23 Nisan İlkokulu’nun yoğunluğu biraz da bakanlık elinde… Girne Bölgesi’nde iki ilkokul daha var. İkametlere bakılmadan kayıt yapıldığı için 23 Nisan kapasitesi artmıştır.

Anafartalar Lisesi’nde okuyanlar yürüyerek gidiyor… Bu öğrenciler şehrin merkezine çıkarılacaksa, bu yürüyerek giden öğrenciler için yeterince çalışma ve tespit yapıldığına inanmıyorum.

Girne Halkı’nda endişeler uyandırıyor… Çünkü geçmişte de bu şekilde farklı şeylerden bahsedip, farklı yönlere gitmiş icraatlarınız var.

Külliye mi yapılacak diye soran gazeteciler var... Haklılar… Ben daha da ileriye gideyim orayı acaba bir otel işletmesine mi vermeyi düşünüyorsunuz? Ciddi şekilde endişelerimiz var.

Sorun tespitlerinin paydaşlarla yapılıp geçmişte temelleri atılan ortaokul binasının bitirilerek sorunun çözülmesi mümkünken, bu öğrencileri merkez dışına çıkarmak herhangi bir veriye dayanmamaktadır.

Öte yandan böylesi tarihi bir binaya saygı duyulması ve sahip çıkılması gerekiyor. Anafartalar Lisesi’nin peşkeş çekilmesine ne bugün, ne de yarın izin vereceğiz”.