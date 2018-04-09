Özden Selenge’nin 23. kişisel sergisi açıldı

Yazar ve Ressam Özden Selenge’nin 23. kişisel sergisi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sergi Salonu’nda açıldı.

Sanatçının “Özdence” isimli 11. kitabının tanıtımı da etkinlikte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile bazı milletvekillerinin de katıldığı açılışta Selenge okurları için kitap da imzaladı.



SELENGE

Açılış öncesi konuşan Sanatçı Özden Selenge, uzun bir süre rahatsızlığından dolayı eve kapandığını, bu süre içinde yazmaya ve resim yapmaya devam ettiğini belirtti, sanatın yeme-içmeden daha önemli bir ihtiyaç olduğunu anlattı.

1968 yılında İzmir’de ilk sergisini açtığını ve bugün 50. sanat yılını kutladığını vurgulayan Selenge, bugüne dek 11 kitap ve 23 sergiye imza attığını, yol arkadaşlarıyla sanat yolunda yürümeye devam edeceğini belirtti.

Selenge, son kitabını merhum şair Filiz Naldöven ve program yapımcısı/yazar Hakan Çakmak’a adadığını da belirtti.

Selenge’nin konuşmasının ardından torunları Yağmur ve Eylül konuklara müzik dinletisi sundu.



ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, hocası Selenge’yi bir yazısında “küçük dev kadın” olarak nitelediğini anlattı.

Selenge’nin hem yazarlığın, hem ressamlığın hakkını veren bir sanatçı olduğunu vurgulayan Erhürman, 50 yıldır Kıbrıs Türk insanını sanatıyla buluşturan Selenge ve onun gibi isimlere toplumun ihtiyacı olduğunu belirtti.



AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, komple bir sanatçı olan Selenge’nin bu önemli gününde torunlarının da ayrı bir sanat dalına yönelmiş olmalarını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Akıncı, etkinlikte Filiz Naldöven ve Hakan Çakmak isimlerinin anılmasının da önemine işaret etti ve 50. sanat yılının kendisinde, Kıbrıs’taki müzakerelerin başlangıç tarihinin çağrışımını yaptığını söyledi.

“Siz bu 50 yıla 11 kitap, 23 sergi sığdırdınız, biz bir anlaşmayı sığdıramadık” diyen Akıncı, Selenge’nin üreteceği yeni eserlerin toplumla buluşacağı bundan sonraki yıllarda Kıbrıs’ta bir barış anlaşmasına ulaşılarak gençler için yeni alanlar açılabilmesini diledi ve Selenge’ye huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Sergide Selenge’nin el yapımı kâğıt, ipek ve akrilik boya kullanarak yaptığı doğa konulu 30 eser yer alıyor.