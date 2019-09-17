Özdemir’in durumu iyiye gidiyor

Bafra’da oteller bölgesinde 15 Eylül’de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki İsmail Özdemir’in sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastanın durumuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, İsmail Özdemir’in durumunun iyiye gittiğini, solunum cihazından çıkarıldığını, yoğun bakım servisindeki takibinin ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Bafra’da oteller bölgesinde JR 549 plakalı aracın sürücüsü 28 yaşındaki Orhan Güzel, KH 452 plakalı motor sürücüsü 35 yaşındaki İsmail Özdemir’e çarpmıştı. Özdemir ağır yaralanarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özdemir’e burada yapılan tedavi sonrası Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmişti.