Özdemir Berova değerlendirme toplantısı yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, yüksek öğrenimdeki son gelişmelerle ilgili YÖDAK Başkanı ve üniversite rektörleriyle bakanlıkta değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya, YÖDAK Başkanı Akile Büke’nin yanı sıra, DAÜ Rektörü Prof. Dr Necdet Osam, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, LAÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Ali Yükselen, UKÜ Rektör Vekili Doç Dr. Mehmet Toycan, ODTÜ KKTC Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, GÜ Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Saydam, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mustafa Tümer, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Müslüm Çiçek, Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak ve Ada Kent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Akgün katıldı.

Berova: “Bu güzide sektörümüzü koruyup kollamak hepimizin ortak sorumluluğudur”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, yeni akademik yıl öncesi istişare toplantısı yaparak, yeni dönem için planlanacak faaliyetleri belirlemek, üniversitelerin devletten beklentilerini ve YÖDAK’la ilişkilerini ele almak istediklerini belirtti.

Bir yüksek öğrenim adası olarak nasıl daha iyiye gidilebileceğini tartışmak istediklerini söyleyen Berova, yüksek öğretim alanının devletin en önemli alanlarından ve varlığının bir teminatı olduğunu da ifade etti.

Berova, “Bu güzide sektörümüzü koruyup kollamak hepimizin ortak sorumluluğudur” diyerek, böylesi geniş bir alanda sorunların ortaya çıkması ve bunların konuşulmasının da doğal olduğunu söyledi.

Yeni yüksek öğretim yasasının hayata geçtiğini de hatırlatan Berova, bazı tüzüklerin de çıkmasıyla yasanın daha organize çalışmasının mümkün olabileceğine işaret etti.

Büke: "Geçen yıldan kalma bazı sorunların ele alınması gerekiyor"

YÖDAK Başkanı Akile Büke de, yapılan tüm çalışmaların kaliteyi artırmak üzerine olduğunu söyleyerek, yasa ve yasayla ilgili çalışmaların yanı sıra, akreditasyon konularıyla, geçen yıldan kalma bazı sorunların daha ele alınması gerektiğini belirtti.

Büke, gelecek yıldan itibaren stratejik bir planlamaya da girileceğinin altını çizerek, önlerinde yoğun bir çalışma dönemi olduğunu ve uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.