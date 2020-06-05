Özçınar: “En büyük sorumluluk çevremizi koruyarak, doğaya sahip çıkmak”

Belediyeler Birliği, herkese düşen en büyük sorumluluğun, çevreyi koruyarak, doğaya sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, Birleşmiş Milletler tarafından 1972 gerçekleştirilen zirvede 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasının oybirliği ile kabul edilerek, kutlanmaya başlandığını hatırlattı.

Bu duyarlılığı sadece 5 Haziran tarihi ile sınırlandırmamak, bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunu, gelecek nesillerin de bu bilinçle yetiştirilmesi gerektiğinin unutmaması gerektiğini dile getiren Özçınar, “Ülkemizde daha kısa bir zaman önce yaşanan yangınlar hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan yangın felaketleri hem ormanlarımızın ve yeşil alanlarımızın hem de doğada yaşayan canlıların hayatına mal olmuştur” dedi.

Özçınar, bu felaketlerden ders çıkarmalı, ayrıca küresel ısınmayı da dikkate alarak mümkün olan en üst düzey önlemleri almamız, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkesin elinden gelen çabayı ortaya koymamız gerektiğini söyledi.

Özçınar, “Yaşananlardan ders çıkarılması ve çevre bilincinin daha fazla yerleşmesi temennisiyle “Dünya Çevre Günü”nü kutlarım” dedi.