Özçınar: "Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamalıyız"

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü aynı dünyada birlikte nefes alan tüm canlıların yaşam hakkına dikkat çekip, farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklerle kutlanıyor” diyen Özçınar şöyle devam etti:

“Bu özel günde çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmenin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bu bilinci çocuklarımıza küçük yaşta kazandırmanın hepimizin görevi olduğunu vurgulamak isterim.

Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle ülkemizde ve dünyada, tüm canlılara karşı daha da sorumlu davranan nesillerin yetişmesini temenni ederim.”