Özcezarlı yarın uğurlanacak

14.45: Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya: Serkan Özcezarlı için yarın saat 10.00’da Geçitkale Havaalanı’nda tören düzenlenecek ve öğle namazının ardından Cihangir’de toprağa verilecek.

12.36: Olay yerinden yeni bilgi: İnceleme ekipleri olay yerinde yanmış halde bir de cep telefonu buldu. Telefonun üzerinde teknik inceleme yapılacağı kaydediliyor.

12.30: Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotların cenazeleri için de planlama yapılıyor. "Kesinleşmemiş planlamaya" göre Serkan Özcezarlı için Hava Sporları Federasyonu'nda bir tören düzenlenecek, ardından toprağa verilecek. Hakan Çetinkaya'nın ise memleketine gönderileceği belirtiliyor. Henüz kesinleşmese de resmi kaynaklarca dillendirilen ve üzerinde çalışılanın böylesi bir program olduğu ifade ediliyor. Cenazenin yarın yapılacağı da "netleşmemiş planlama" içerisinde yer alıyor.

12.10: Gazeteciler kaza yerinde

11.15: Teknik heyet 11.10 itibarıyla Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında enkazın olduğu alana gitti. Şu sıralarda inceleme başladı. Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı heyetin alana girişi sırasında basına kısa bir açıklama yaparak detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflendiğine dikkat çekti.

11.00: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibinin, sabah erken saatlerde ülkemize geldiğini açıkladı.

İşte açıklama:

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, sabah erken saatlerde ülkemize gelmiştir. Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile çalışmalarına başlamıştır. İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanmaktadır. İnceleme sonrası bir ön rapor hazırlanırken, detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflenmektedir.