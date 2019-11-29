“Selfie”ci bir başbakanımız var.

Her sabah adeta yeni bir lunaparkta uyanıyor.

Dönme dolap dönüyor, atlıkarınca kovalıyor, sihirli aynalar parlıyor.

Hep gülümsüyor.



* * *

Elektrikte kaos var, gülümsüyor.

"45 günde yatırım" için imzalar atılmış, 80 gün olmuş, tık yok, gülümsüyor.

“Ekonomik Program” çoktan sunulmalıydı, sunulmamış, gülümsüyor.

45 maddelik ilk dönem anlaşmanın henüz 3'ü gerçekleşmiş, gülümsüyor.

* * *

Orman yanarken, alevler önünde “selfie” yapan itfaiyeci gibi!

"Özçekim" diyor Türk Dil Kurumu...

Öz çekiyor, gülümsüyor.

* * *

Çocuklar ölüyor, çocuklar tecavüze uğruyor, çocuklar okul bulamıyor.

Gülümsüyor başkan, bakan, vekil…

* * *

Kıbrıs'ın geleceğine dair sahayı gösteriyor Birleşmiş Milletler.

"Dünyanın zemini bu" diyor, "oynarsanız."

“İki ayrı devlet” diyor, gülümsüyor.

“Devlet”in biri çatırdıyor, gülümsüyor.

* * *

Başbakan Strazburg'a gidiyor, özçekime...

Oradan Londra'ya...

"Bak gezebilirim" diyor.

Ağlanacak haline gülüyor memleket, eğleniyor.

* * *

"Ah sen ne yaptın" diyor bir dostum…

"Londra'ya giderdi, gidemezdi derken, onca masraf çıkardın başımıza…”

Yok diyorum, hepsi bahane…



* * *

Çocuklar gibi şen bir siyasetimiz var.

Bir değişik model hükümetimiz.

"Türkiye bizim yerimize düşünür" diyorlar herhalde.



* * *

Gülümsemek gerekiyor!

Akraba istihdamlarına, gülümse…

Partili sözleşmelerine, gülümse…

Köşe yazarlarına direktife, gülümse…

Gülümse, her gün on yeni yurttaşa…

Gülümse kadına şiddette, yasa dışı bete…

“Nereden buldun”a gülümse!

* * *

Tacizin, şiddetin, tecavüzün, hilenin, zulmün büyüdüğü yerde gülümsüyoruz, dijital bir göze...



* * *

Gülümse, özçekime…

Mahkemeler kırılıyor yolsuzluktan, özçekim…

İmzalar sahteleniyor, özçekim…

“Tutuklama emri vardı ama geri çekildi” şerefine, özçekim…



* * *

Çekemeyenler çatlasın!

Özçekimdeyiz, memleketçe…



