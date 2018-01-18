Özcafer: 4’lü koalisyonda olumlu noktadayız

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, 4’lü koalisyon açısından olumlu görüşmeler içerisinde olduklarını açıkladı, birkaç gün içerisinde hükümet modelinin netleşeceğini dile getirdi.

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın programında açıklama yapan Özcafer, yapılan görüşmeler ile ilgili parti içerisinde de değerlendirme yapacaklarını, partilinin beklentisinin bu yönde olduğunu söyledi.

Özcafer, şöyle konuştu: Genel Başkan’a görüşmeler için yetki vermiştik. Süreç içerisinde görüşmelere devam ediyor. 4’lü koalisyon açısından olumlu görüşmeler içerisinde. Bugün de UBP ile görüşüyor. Yarın da Hükümet istifasını sunacak. Birkaç güne hükümet modeli netleşeceğini düşünüyoruz. Bir an önce hükümetin kurulmasını bekliyoruz.

Yetki verildikten sonra herkesle görüştükten sonra kendi aramızda toplanıp, istişarede bulunacağız. Yarın toplantıya çağrılacağımızı düşünüyorum. Hafta başına kadar her şeyin netleşeceğini düşünüyorum.

PM’de de görüşler alındı, tartışıldı… Ortaya konulanları kendi içimizde konuşmamız gerekiyor. partilinin de beklentisi budur…