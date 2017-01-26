Özbilge rekor peşinde

Yarın Dubai’de gerçekleştirilecek olan Dubai 70.3 yarışında Kıbrıslı Tğrk Emre Özbilge’de yer alacak. Özbilge’nin amacı kendisine ait KKTC rekorunu geliştirmek. Sabah saat 07.00’de start alacak olan yarışma, dünyanın tek 7 yıldızlı oteli olan Burj Al Arab’ın yer aldığı plajda gerçekleştirilecek. Yarışmacılar 1.9 kilometre yüzme, 90.1 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometrelik yarı maratonda derece arayacak.

Ironman 70.3 mesafesinde 4 saat 55 dakika ile KKTC rekorunu elinde bulunduran Bro Team triatleti Emre Özbilge, kendisina ait rekoru geliştirmek için çaba sarf edeceğini belirtti. Özbilge daha önce IM 70.3 mesafesini geçtiğimiz yıl Budapeşte’de 5 saat 5 dakika’ya ve Gloria Ironman 70.3 yarışında da 4 saat 55 dakikaya indirmişti.