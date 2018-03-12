Özbey ilgi gördü

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Merve Özbey, Girne’de hizmet veren Albüm Bar & Club’ta sahne aldı. Ünlü sanatçı “Topsuz Tüfeksiz”, “Yaş Hikayesi”, “Boynun Borcu” ve “Helal Ettim” gibi hit parçalarının yanı sıra Ajda Pekkan, Hakan Altun ve Sezen Aksu şarkılarından da kendisini dinlemeye gelen konukları için seslendirdi.