Özbek Köyü Keşkek Evi’nde Keşkek, Kıbrıs’ta Herse

Zekai Altan

Yoğun iki hafta. İzmir-Urla’nın Özbek Köyünde Permakültür tasarım ve eğitmenlik kursu. Oldukça yoğun. Çok uzun yıllar sonrası ülkeden bu kadar uzak kaldım. Oldukça verimli bir kurs ve günün sonunda da belgemizi aldık. Ve en önemlisi çok güzel 42 aydın insan ile birlikte olduk. Birlikte paylaştık. Özbek Köy, Urla İzmir’de tipik bir Ege köyü. İnsanları çok sıcakkanlı. Çağdaş, modern ve aydın insanlar. Benzerliklerimiz çok. Özellikle mutfağımız. Eğitim aldığımız mekan Özbek muhtarlık binası ve alt katta da yoğun çalışan bir mekan. Adı da geleneksel bir isim. Keşkek Evi. Keşkek Evi girişinde de köy halkının kurduğu stantlardan da doğal olarak üretilen meyve ve sebze alış verişi yapabilirsiniz. Keşkek Evi İşletmecisi Şerife abla. Ailesi ile birlikte işletiyor. Mekan tamamen hijyenik. Mutfaktaki çalışmaları görebilirsiniz. Tüm aile güleryüzlü ve yardımsever. Önce hizmet ve lezzet anlayışı ile işletiyorlar. Tabii bu güzel ve hoş mekanda işletmecilerin işletme ve hizmet anlayışlarına ne kadar hayran kaldıysam mutfaklarına da o kadar hayran kaldım. Bir kere şunu belirtelim. Burada geleneksel Ege mutfağına özgü mevsim zeytinyağlıları tadabilirsiniz. Hem de geleneksel yöntemlerle. İşi yürüten Şerife abla. Annesinden, nenesinden yani 4-5 kuşaktan beridir yapılan yemekleri yapıp servis ediyor. Unutmayın burada Ege’nin tüm zeytinyağlılarını tatabileceğiniz bir mekan. Eğer yolunuz bir gün İzmir’e düşerse Urla’nın Özbek köyüne mutlaka uğrayın. Uzak değil. Muhtarlık binası altında hizmet veren Keşkek Evi’nde Şerife abla ile tanışın ve zeytinyağlılarını tadın. Kendisi ile de sohbet edin. İzmir yöresi sohbeti tadında. Her ne kadar da zeytinyağlılar ile örtüşen mutfağımızın ortak yönü olmasına rağmen çok önemli iki özel yemekten bahsetmek isterim.

URLA’DA KEŞKEK KIBRIS’TA HERSE

Türk Mutfağında Keşkek. Bizim Herse veya Dövme dediğimiz geleneksel tören yemeğine Urla’da keşkek diyorlar. Aynı yöntem ile yapılıyor. Bir tek farkı üzerine tereyağı ile hazırlanan pul biber sosu ilave ediliyor. Tat aynı. Kıvamında pişirilmiş. Bana Herse’yi pek aratmadı. Bu güzel tadı tadınca çok etkilendim. Mutfağın akışkanlığından gelenekselliğe dönüşünün önemli bir göstergesi. Herseye kısa bir açıklama getirelim. Nusayriler de Hirisi der. Nusayriler Hz. Ali’nin inanç ve felsefesini taşıyanlardır. Büyük kazanlarda pişirilen Hirisi, Nusayriler'in dini ritüellerden sonra dağıtılır. Ve Salyangoz yani Garavolli. Keşkek Evinde garavolliyi görünce çok şaşırdım. Ve merağımdan Şerife ablaya sordum bu nerden çıktı diye. Bana, 4-5 nesilden beridir ailece bunu yapıp yeriz. Bölgemizde yenmektedir. Birkaç konferansta örnek vermiştim. Kıbrıs mutfağı ve toplumu ile ilgili. „Müslüman Mahallesinde Salyangoz Satılmaz“ deyişine rağmen hem Kıbrıs’ta hem de Özbek’te satıldığını ve yendiğini görürüz. Özbek’teki salyangozlar bizim koç dedğimiz iri büyük olanlar değildir. Küçük beyaz cinsi yeniliyor. Kıbrıs mutfağında küçük salyangozlar pilavda kullanılır. Veya salçalısı yapılır. Özbek’te Keşkek Evinde ise Şerife abla öğrendiği geleneksel yöntemleri ile yapıyor. Domates, tane karabiber, salçalık biber, defne, nar ekşisi ve soğan malzemesi ile hazırlar. Tüm malzemeler içerisinde uzun süre kaynatılan salyongozlar birlilkte pişiriliyor. Sonra da ekmeği sosuna batırarak (bandırarak) parmaklarınızı yalayarak tadını alırsınız. Diğer taraftan da küçük salyangozları kürdan yardımı ile kabuğundan çıkararak yersiniz. Bu tadı mutlaka alın. Urla-Özbek köyünde Keşkek Evini ziyaret edin. Mönülerinde ayrıca patlıcan böreği gibi geleneksel hamur işleri de yapılıp servis edilmektedir.

TEL: 0232 756 76 40 – 0534 204 05 76

ADRES: ÖZBEK KÖYÜ –URLA-İZMİR