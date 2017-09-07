Özbek İnanır unutulmadı

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in iki güçlü ekibi Lefke ile Binatlı, Özbek İnanır Anı Maçı’nda bir araya geldi. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Binatlı 1-0 kazandı. Mücadelenin 19’uncu dakikada Kemal Uçaner’in kaydettiği golle maçı 1-0 kazanan Binatlı, anı maçının galibi oldu. Maçın tamamlanmasının ardından günün anısına kupa ve plaketler takdim edildi. Lefke Başkanı Dr. Salih Gökeren, yaptığı konuşmada, Özbek İnanır’ı kaybetmenin halen daha derin üzüntü içerisinde bulunduklarını aktararak, Özbek İnanır ismini sevecen ve güler yüzlü olarak hatırlayacaklarını dile getirdi. Turnuvada birinci gelen Binatlı adına Kemal Uçaner, 2’nci gelen Lefke adına ise Aykut Esmerarslan kupaları aldı.

Dostluk ön plandaydı

İki takım arasında oynanan anı maçında dostluk da ön plana çıktı. Gerek maç içerisinde, gerekse maçın ardından iki takım da turnuvanın dostluk çerçevesi içerisinde tamamlanmasına özen gösterdi.