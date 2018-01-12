Özbahar, imzayı attı

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, daha önceden anlaşmaya vardığı Yusuf Özbahar'a dün imzayı attırdı. Öğle saatlerinde, federasyon binasında sözleşmeyi imzalayan oyuncu, Kaymaklı formasını da giydi. Özbahar, geçtiğimiz hafta sonunda Küçük Kaymaklı ile anlaşmıştı ve hafta başından beridir Kaymaklı'nın antrenmanlarına çıkıyordu.