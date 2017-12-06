Özbahar ameliyat olacak

K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Gençlik Gücü’nü mağlup eden Yalova’da Ali Özbahar’ın sakatlığı üzüntü yarattı. Alsancak, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyun alanı dışına çıkan ve sahayı ambulans ile terk eden deneyimli futbolcu bir süre sonra ameliyat olacak. Ameliyatın ardından tedavi süreci en az 6 ay sürecek olan oyuncu, sezonu kapatmış durumda.