Özbahar ameliyat olacak
SEZONU KAPADI... G.Gücü maçında sol diz çapraz bağları kopan Ali Özbahar, sezonu kapattı
A+A-
K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Gençlik Gücü’nü mağlup eden Yalova’da Ali Özbahar’ın sakatlığı üzüntü yarattı. Alsancak, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyun alanı dışına çıkan ve sahayı ambulans ile terk eden deneyimli futbolcu bir süre sonra ameliyat olacak. Ameliyatın ardından tedavi süreci en az 6 ay sürecek olan oyuncu, sezonu kapatmış durumda.
Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : Ali Özbahar, Yalova
Önceki ve Sonraki Haberler