Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi…

Ülkemizin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı yaza dönemi öğrencileri düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.

İlk defa mezun verme heyecanını yaşayan ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi büyük Salonda gerçekleştirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mezuniyet törenine; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in eşi Özay Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ile velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler konuklara işaret dili ile hoş geldiniz açılışı yaptı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi eğitim dönemi boyunca öğrencilerin yaptıkları faaliyetlerle ilgili video gösteriminin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Törende, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı birer konuşma yaptı.

Gösteriler yapıldı…

Konuşmaların ardından Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Galaksi ve Evren Grubu öğrencileri İlk Yardım ve Trafik Kurallarını anlatan Tiyatro oyunu sahneledi. Güneş Grubu dans gösterisi, Dünya Grubu da Mutlu Çocuk Şarkısı seslendirdi. Grupların gösterilerinin ardından sertifika törenine geçildi.

Sertifikalar takdim edildi…

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet Töreninde ilk olarak Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 100 kredi tamamlayarak Bronz Sertifika almaya hak kazanan öğrenciler belgelerini aldı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kurucu Rektörü Özay Günsel Galaksi, Evren ve Güneş Grubuna, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel de Dünya grubuna Bornz Sertifikaları verdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından Çocuk Üniversitesine katılan öğrencilere Katılım Belgeleri takdim edildi. Sertifika takdiminin ardından diplomalarını alan öğrenciler kep atma törenini gerçekleştirdi.