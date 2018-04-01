Ozanköy’ü Cihangir durdurdu: 0-3

K-Pet Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Cihangir konuk olduğu Ozanköy deplasmanında 3-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Cihangir’e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Ertan Bulut, 51. dakikada Fırat Ersalan ve 66. dakikada Doğan Işıker kaydetti. Karşılaşmanın 64. dakikasında Ozanköy’de kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ertaç’ın vuruşunu kaleci Raif önledi. Cihangir aldığı galibiyet ile Ozanköy’ün 3 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Ozanköy aldığı mağlubiyet ile 18 puanda kalırken, Cihangir 33 puan’a yükselerek haftayı tamamladı.

STAT: Mustafa Özkayın Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek**, Hakan Ünal**, Necmi Bulut**

OZANKÖY

Mehmedemin İlter*

Saydam Soy*

Zihni Temelci*

(Dk.57 Mustafa*)

Lewis Mike**

Gaıus Naimke**

Serhan Aydınel*

(Dk.80 Murat)

Muhammed Ali Uçar*

Alpay Eminoğlu*

Bekir Yıldız*

Ertaç Taşkıran*

Hasan Yanaroğlu*

(Dk.84 Ahmet)

TD: Mehmet Bolkan

CİHANGİR

Raif Denktaş**

Erol Aksunlar**

Ertan Bulut**

(Dk.81 Burak)

Salih Say**

Mikail Sivri**

Ozotite Smart**

Quincy Osei**

(Dk.58 Musa**)

Chınonso Offor***

Doğan Işıker**

(Dk.68 Ali**)

Fırat Ersalan**

Çağlar Toklu**

TD: Toygar Davulcu

GOL: Dk.10 Ertan Bulut (P),Dk.51 Fırat Ersalan, Dk.66 Doğan Işıker (Cihangir)

