Ozanköy’e yan bakılmıyor: 3-1

STAT: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

HAKEMLER: Hakan Ünal, Cemal Sarı, Engin Akkagün

OZANKÖY: Feyyaz Gül, Saydam Soy (Dk.77 Özcan), Aytun Aygın, Mustafa Çiçekli, Hasan Yanaroğlu, Aksel Kaptanoğlu, Bekir Yıldız, Yulian Mihaylov, Lawrance Ogbe (Dk.64 Muhammet), Gökhan Sarıoğlu (Dk.6 Ersal), Ali Nazlıoğlu

HAMİTKÖY: Emre Nalbant, Halil İbrahim Çocuk, Salih Adakan, Agit Altan, Michael Mahmut Çayırcı (Dk.45 Osman), Furkan Mızrak, Hasan Akkuyu (Dk.64 Ali), Muhammet Savaşçı, Toykan Hacet (Dk.64 Ardahan), İbrahim Kaba, Mert Ateş

GOLLER: Dk.33 Saydam, Dk.39 Bekir Yıldız, Dk.60 Lawrance Ogbe (Ozanköy) – Dk.70 Ali (Hamitköy)

K-Pet 1.Lig’de terfi mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Ozanköy ile Hamitköy karşı karşıya geldi. Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Ozanköy rakibini 3-1 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Ozanköy’e galibiyeti getiren golleri Saydam, Bekir ve Ogbe kaydederken, Hamitköy’ün tek golü Ali’den geldi. Ozanköy aldığı galibiyetle 36 puana yükselirken, Hamitköy 31 puanda kaldı.

Önemli anlar

7’nci dakikada Hamitköy atağında soldan ceza sahasına giren Furkan’ın vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

26’ncı dakikada gelişen Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Muhammet kaleci Feyyaz ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Feyyaz gole izin vermedi.

33’üncü dakikada Ozanköy atağında oluşan karambolde hakem Hakan Ünal topun Agit’in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Saydam topu filelere gönderdi. 1-0

38’inci dakikada gelişen Ozanköy atağında Hasan Yanaroğlu’nun vuruşunda top üst direkten geri geldi.

39’uncu dakikada Ozanköy atağında Aytun sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Bekir’in vuruşunda top filelere gitti. 2-0

60’ıncı dakikada Ozanköy atağında Lawrance rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası dışından şutunda topu filelere gönderdi. 3-0

70’inci dakikada gelişen Hamitköy atağında Mert’in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ali vuruşunda topu filelere gönderdi. 3-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 3-1 Ozanköy üstünlüğünde tamamlandı.