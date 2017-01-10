Ozanköy’e niyet, Denizli’ye kısmet

Hüseyin Özbarışcı

K-Pet Birinci Lig ekiplerinden Denizli, eski oyuncusu Ahmet Hatay’ı Baf Ülkü Yurdu’ndan sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Bir söre önce bir diğer Birinci Lig ekibi Ozanköy ile anlaşma noktasına Hatay, eski kulübünün kendisini istemesi sonrası Lefke bölgesi ekibine geri döndü. Hatay transferi sonrası yaptığı açıklamada Ozanköy ile anlaşma noktasına geldiğini belirtirken bazı sebeplerden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini aktardı. Denizli’nin kendisini isetmesi sonrası eski takımına gitmekte karar kıldığını aktaran Hatay, “İnşallah onları bu zorlu süreçten kurtarıp ligi iyi bir yerde bitiririz” dedi.

Baf Ülkü Yurdu’na transferinde kolaylık sağladıkları için teşekkür eden Hatay, ligin sonuna kadarki sürede kendini geliştirerek Güzelyurt ekibine dönmeyi planladığını ve takıma başarılar dilediğini sözlerine ekledi.