Ozanköy’den kritik galibiyet: 3-0

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Ozanköy, Yalova’yı konuk etti. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşmayı ev sahibi ekip Ozanköy 3-0 kazandı. Ozanköy’ün golleri 25’inci dakikada Zihni Temelci, 35 ve 55’inci dakikalarda da Bekir Yıldız’dan geldi. Kırmızı beyazlılar, elde ettiği bu galibiyetle puanını 17’ye yükseltti ve umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Yalova ise bu önemli mücadelede aldığı mağlubiyetle 21 puanda kaldı.

STAT: Mustafa Özkayım Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener***, Enver Kalkın***, Zekai Töre***

OZANKÖY

Mehmetemin İlter**

Hasan Yanaroğlu**

Zihni Temelci**

Lewis Mike**

Gaius Naımke**

Ahmet Bicen**

(Dk.75 Murat Besli)*

Alpay Eminoğlu**

Serhan Aydınel**

Muhammed A. Uçar*

Bekir Yıldız***

Abia Israel*

(Dk.40 Ertaç)*

TD: Mehmet Bolkan

YALOVA

İrfan Özbay*

Veli Avcı*

Tayfun Doğan*

(Dk.66 Selçuk)*

Reşat Nazlı*

Ali Azouz*

Edis Sökmez*

(Dk.46 Çağan)*

Uche Sunday**

Buğra Barın*

Batshi Patrick**

(Dk.75 Hasip)*

Cemal Yaşınses*

Mithat Küçükakaçalı**

TD: Cenk Berkalp

GOLLER: Dk.25 Zihni Temelci, Dk.35 ve 55 Bekir Yıldız (Ozanköy)