Ozanköy’den dört imza

K-Pet Süper Lig’e uzun zaman sonra yükselen Ozanköy’de yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Girne’nin kırmızı beyazlı ekibi anlaşma sağladığı dört futbolcuya Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda imza attırdı. Yenicami’den Fikret Yağcıoğlu’nun yanı sıra Doğan Türk Birliği’nden Alpay Eminoğlu’nu renklerine bağlayan Ozanköy, Görneç’ten de Fırat Kulle’yi aldı. Ozanköy ayrıca yabancı oyuncu kontenjanında Junior Marc Dion’u ekledi.