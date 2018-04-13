Ozanköy'de sular durulmuyor

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig'de zor günler geçiren Ozanköy'de futbolcular hafta sonu oynayacakları Mağusa Türk Gücü maçına çıkmama kararı aldı.

Kadro dışı kalanların affedilmesi istendi

Elde edilen bilgiye göre Bekir Yıldız, Saydam Soy ve Muhammed Ali Uçar'ın kadro dışı kalması ile başlayan gergin ortam, takımın önde gelen isimlerinin yönetim ile toplantı yaparak kadro dışı kalan arkadaşlarının takıma tekrar katılmasını talep ettikleri öğrenildi.

Yönetimden olumsuz yanıt

Yönetimden olumsuz cevap alan futbolcuların Pia Bella Sahası'nda yapılması gereken antrmana katılmayarak yönetim ile Ozanköy stadında toplantı yaptılar. Futbolcular teknik direktör Mehmet Bolkan'ın takım ile yollarını ayrılmasını istediklerini, aksi taktirde hafta sonu maça çıkmama kararı aldıklarını başkan ve yönetim kurulununa ilettikleri öğrenildi.

Tatlısu'da çalıştılar

Bu gelişme üzerine başkan Sami Otcuoğlunun oynamak isteyenlerin kalmasını istemeyenlerin de gitmesini söylemesi üzerine bütün takımın ordan ayrıldığı ve Tatlısu Dr. Ali Özsoy Stadı'nda Ertaç Taşkıran nezaretinde bireysel antrenman yaptıkları bilgisi edinildi.