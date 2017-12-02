Ozanköy’de moraller yerine geldi

Hüseyin KIRAL

Uzun bir aradan sonra yeniden K-Pet Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Ozanköy, şu ana kadar ligde 10 puan toplamayı başardı. İki hafta önce yaşadıkları başkanlık krizini Sami Otçuoğlu’nun yeniden başkanlığa getirilmesiyle atlatan Ozanköy, bugün komşuları Türk Ocağı ile karşılaşıyor. Ocak maçı öncesinde maaşların da ödenmesiyle, takım galibiyete odaklandı. Konu ile ilgili olarak konuşan Ozanköy teknik direktörü Seran Kaşif; “Böylesi önemli bir karşılaşma öncesinde takım oyuncularımın maaşlarının ödenmesi benim kadar oyuncularımın da motivasyonunu artırdı. Tek bir amaç için sahaya çıkıyoruz, o da üç puandır” dedi.

Kaşif: “Türk Ocağı’nı mağlup etmek istiyoruz”

Ligde bugünkü rakipleri Türk Ocağı ile aynı puanda olan Ozanköy’de teknik direktör Seran Kaşif, Türk Ocağı’nın ligdeki konumu bakımından bire bir rakibi olduğunu ve bu maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. Seran Kaşif, “Türk Ocağı, bu ligde tecrübeli olan bir ekip. Ancak biz de kendi seyircimiz önünde galip gelerek yeni başkan ve yönetime gelecek için umut vermek istiyoruz. Ligde, şu anda eşit puana sahibiz. Türk Ocağı konumu bakımıyla bire bir rakibimiz gibi görünüyor. Unutmamak gerekir ki, onların hedefi farklı, bizim hedefimiz farklıdır. Dolayısıyla, bu sadece bir tesadüftür. Türk Ocağı takımı, kupa şampiyonu ve o takımın kadrosu bu sezon da aynı takımda yer alıyor. İlk yarının son beş haftasında Türk Ocağı maçı ile birlikte çok zorlu rakipler bizi bekliyor. Bu zorlu rakipler karşısında ne kadar puan toplayabilirsek bizim için o kadar iyidir” dedi.