Ozanköy’de Bolkan dönemi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy, teknik direktörlük görevine Mehmet Bolkan’ı getirdi. Son olarak Türk Ocağı’nı çalıştıran, sarı siyahlılarda Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mehmet Bolkan bu sezonun ilk yarısının ardından görevinden ayrılmıştı. Ozanköy’ün geçtiğimiz gün oynadığı Küçük Kaymaklı karşılaşmasını tribünden takip eden Bolkan, daha sonra başkan Sami Otçuoğlu ile yapılan görüşmenin ardından Ozanköy’ün teknik direktörlük görevine getirildi.