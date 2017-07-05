Ozanköy yabancıları mercek altına alacak

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Ozanköy, yeni sezonda mücadele edeceği kadroya iyi yabancılar takviye etmeyi planlıyor. Kırmızı beyazlılar forvet, orta saha ve savunmada görev yapan dört oyuncuyu ay içerisinde adaya getirerek başlayacak olan çalışmalarda denemeye alacak.

Ozanköy, Brezilyalı forvet oyuncusu Luis Andre de Melo Lima’yı ay sonunda getirerek çalışmalarına dahil edecek. Menajer Agah Sarıtaşlı aracılığıyla getirilecek olan Lima, Brezilya’nın alt lig ekiplerinde forma giyerken, son olarak Malta Ligi’nde Marsa takımında mücadele etti.

Ozanköy’ün denemeye alacağı bir diğer yabancı oyuncu ise Sierra Leone’li Sahid Coza. Ön libero ve savunmanın ortasında görev yapabilen Coza, en son Tayland Ligi’nde Champasak United takımında forma giydi. Oyuncuların ay içerisinde adaya gelerek çalışmalara katılması bekleniyor.

Adaya menajer Burak Çelik aracılığı ile getirilecek bir diğer oyuncu ise Kamerunlu Patrick Gamgaing. Ön liberoda oynayan oyuncu Ozanköy teknik heyetinin onayını almaya çalışacak. Ozanköy ayrıca Fildişi Sahilleri’nden forvet oyuncusu Sade Marc Dion’u da denemeye alacak.