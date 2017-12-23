Ozanköy U21, Cenker Kaya’ya emanet

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy’de U21 takımın başına Cenker Kaya getirildi. Daha önce Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği altyapılarında görev yapan Kaya, bir dönem de Karaoğlanoğlu’nda görev yapmıştı.