Ozanköy U21, Cenker Kaya’ya emanet
K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy’de U21 takımın başına Cenker Kaya getirildi. Daha önce Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği altyapılarında görev yapan Kaya, bir dönem de Karaoğlanoğlu’nda görev yapmıştı.
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K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy’de U21 takımın başına Cenker Kaya getirildi. Daha önce Türk Ocağı ve Doğan Türk Birliği altyapılarında görev yapan Kaya, bir dönem de Karaoğlanoğlu’nda görev yapmıştı.
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Etiketler : OZANKÖY, CENKER KAYA
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