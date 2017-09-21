Ozanköy sıkıntılı başlayacak

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Ozanköy'de ligin ilk haftasında karşılaşacakları Çetinkaya öncesi takımdaki sakat isimlerin düzelmemesi ve yeni isimlerin sakatlanması teknik sorumlu Seran Kaşif'i düşündürüyor.

Elde edilen bilgiye göre kaleci Mehmet Emin 1 hafta, stoper Fırat Kulle 15 gün, sol bek Saydam Soy 1 ay, orta saha Hasan Yanaroglu 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, defans oyuncusu Orhan Alsana ise kasık yırtılması nedeni ile ilk devreyi kapatmıştı.

Hafta sonuna kadar sakat futbolcuların tedavilerine devam edileceği ve oynayabilme ihtimali doğan futbolcuların doktorun raporuna göre teknik heyetin forma vermesi durumunda oynatılacağı öğrenildi.