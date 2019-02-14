Ozanköy kupada da var: 3-2

STAT: M. Özkayım Stadı

HAKEMLER: Zekai Töre, Recep Yamuk, İsmail Egeli

OZANKÖY: Mehmedemin İlter, Saydam Soy (Dk.75 Özcan Saygı), Aytun Aygın, Mustafa Çiçekli, Hasan Yanaroğlu (Dk.106 İsmail), Aksel Kaptanoğlu (Dk.46 Özcan Dağ), Bekir Yıldız, Yulian Mihaylov, Kaan Arsu, Lawrence Ogbe, Gökhan Sarıoğlu (Dk.46 Muhammet)

DÜZKAYA: Yunus Yeşilırmak, Ahmet Karal, İbrahim Salın, Onur Rıza, Nersin Osman, Serkan Zeyin, Süleyman Bayır, Uğur Backan (Dk.105 Mustafa), Bilal Çeri, Salih Zencirkıran (Dk.62 Reşat), Hüseyin Türcan (Dk.46 Ferdi)

GOLLER: Dk.17 (P) ve 52 Saydam Soy, Dk.110 (P) Muhammet (Ozanköy) – Dk.60 Süleyman Bayır, Dk.69 (P) Nersin Osman (Düzkaya)

Kıbrıs Kupası 2. Tur mücadelesinde iki Birinci Lig ekibi Ozanköy ile Düzkaya karşı karşıya geldi. Mustafa Özkayım Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi karşılıklı atılan gollerle 2-2 sonuçlandı. Uzatmalarda Ozanköy bulduğu penaltı golü ile maçı 3-2’lik skorla kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Ligde üst üste beş maçını kazanarak çıkışa geçen Ozanköy, böylelikle kupadaki yolculuğuna da devam etti.

Ozanköy kupanın ilk turunda Süper Lig’den Gönyeli’yi elemişti.